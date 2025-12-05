Farmers Protest: पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना, जानिए क्या है मांग

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) पंजाब चैप्टर ने 5 दिसंबर 2025 को पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है. संगठन ने बताया कि यह आंदोलन पंजाब के 19 जिलों में 26 जगहों पर आयोजित किया जाएगा. किसानों का ये रेल रोको आंदोलन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए होगा. इस दौरान किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे.

इन जिलों में होगा रेल रोको आंदोलन

केएमएम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, फाजिल्का, मोगा, बठिंडा, मुक्तसर, मालेरकोटला, मनसा, लुधियाना, फरीदकोट और रोपड़ सहित प्रमुख जिलों में रेलवे स्टेशनों और रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी.

किसानों की मांग क्या है?

संगठन ने अपनी मुख्य मांगों में बिजली संशोधन बिल-2025 के मसौदे को रद्द करने, प्रीपेड बिजली मीटर को हटाने, पुरानी मीटर व्यवस्था बहाल करने और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के फैसले का विरोध शामिल किया है. किसान मजदूर मोर्चा नेताओं का कहना है कि ये फैसले जनता विरोधी हैं, जो किसानों, खेत मजदूरों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती रही तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. यह धरना दो घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन होगा, लेकिन इसका असर राज्य में रेल यातायात पर व्यापक रूप से पड़ने की संभावना है.

बता दें किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़े आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार उनकी मांगें नहीं सुन रही है, इसलिए किसानों को मजबूरी में रेल रोको आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ रहा है. किसान नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तो विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन तेज किया जाएगा.

