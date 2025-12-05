RBI घटा सकता है रेपो रेट... फिर कम हो जाएगी आपके लोन की EMI, आज फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मोनिटरी पॉलिसी की बैठक का फैसला 5 दिसंबर यानी आज आने वाला है. यह बैठक 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और दो दिन चली. आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा मोनिटरी पॉलिसी में लिए गए फैसले का ऐलान करेंगे.

और पढ़ें

इधर, एक्‍सपर्ट का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 फीसदी या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है. इस बैठक में महंगाई, GDP और 90 के पार रुपया जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

2025 में इतनी बार घटा है रेपो रेट

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने पहले भी अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में और कटौती कर सकता है. हालांकि इससे पहले इस साल 3 बार रेपो रेट में कटौती की गई है. आरबीआई के 3 बार बैठकों में करीब 1 फीसदी रेपो रेट कट हुआ है. अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 5.50% पर आ चुका है.

इस साल फरवरी में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट किया था, जिसके बाद फिर अप्रैल में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी. इसके बाद जून में 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती की गई थी. महंगाई में गिरावट के साथ ही इन तीन बैठकों में रेपो रेट में कटौती पर फैसला लिया गया था. हालां‍कि इससे पहले 2 बार रेपो रेट को स्थिर रखा गया था.

Advertisement

आपके लोन की ईएमआई हो सकती है कम

रेपो रेट वह दर होता है, जिसपर देश का केंद्रीय बैंक, बाकी बैंकों को लोन देता है और फिर उसी आधार पर बैंक कस्‍टमर्स को लोन देते हैं. ऐसे में अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आपके लोन पर सीधा असर होगा. फ्लोटिंग रेपो लिंक बेस्‍ड लोन पर रेपो रेट कटौती के साथ ही आपके होम लोन की ईएमआई या अवधि कम हो सकती है. अभी तक इस साल करीब 1 फीसदी तक रेट कम हुए हैं.

---- समाप्त ----