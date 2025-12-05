scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

RBI घटा सकता है रेपो रेट... फिर कम हो जाएगी आपके लोन की EMI, आज फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक आज रेपो रेट में बड़ी कटौती कर सकता है. 3 दिसंबर से शुरू हुई आरबीआई मोनिटरी पॉलिसी की बैठक में लिए गए फैसले का ऐलान आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा करेंगे.

Advertisement
X
भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट. (Photo: File/ITG)
भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट. (Photo: File/ITG)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मोनिटरी पॉलिसी की बैठक का फैसला 5 दिसंबर यानी आज आने वाला है. यह बैठक 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और दो दिन चली. आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा मोनिटरी पॉलिसी में लिए गए फैसले का ऐलान करेंगे. 

इधर, एक्‍सपर्ट का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 फीसदी या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है. इस बैठक में महंगाई, GDP और 90 के पार रुपया जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है. 

2025 में इतनी बार घटा है रेपो रेट
आरबीआई के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने पहले भी अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में और कटौती कर सकता है. हालांकि इससे पहले इस साल 3 बार रेपो रेट में कटौती की गई है. आरबीआई के 3 बार बैठकों में करीब 1 फीसदी रेपो रेट कट हुआ है. अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 5.50% पर आ चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

India Nepal Currency
अब Nepal ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट 
Indian currency notes
अब नेपाल ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट, RBI ने बैन हटाया 
The RBI has also published lists of circulars to be repealed and those that will continue as standalone instructions.
90 पर आया रुपया... फिर भी RBI का नहीं टूटेगा विश्‍वास, ले सकता है ये बड़ा फैसला 
RBI May Cut Repo Rate
RBI घटा सकता है Repo Rate... कम हो जाएगी आपके Loan की EMI! 
Ex RBI Governor Warns
'ये चुनाव जिता सकता है, लेकिन देश...' Freebies को लेकर पूर्व RBI गवर्नर की चेतावनी 

इस साल फरवरी में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट किया था, जिसके बाद फिर अप्रैल में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी. इसके बाद जून में 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती की गई थी. महंगाई में गिरावट के साथ ही इन तीन बैठकों में रेपो रेट में कटौती पर फैसला लिया गया था. हालां‍कि इससे पहले 2 बार रेपो रेट को स्थिर रखा गया था. 

Advertisement

 आपके लोन की ईएमआई हो सकती है कम 
रेपो रेट वह दर होता है, जिसपर देश का केंद्रीय बैंक, बाकी बैंकों को लोन देता है और फिर उसी आधार पर बैंक कस्‍टमर्स को लोन देते हैं. ऐसे में अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आपके लोन पर सीधा असर होगा. फ्लोटिंग रेपो लिंक बेस्‍ड लोन पर रेपो रेट कटौती के साथ ही आपके होम लोन की ईएमआई या अवधि कम हो सकती है. अभी तक इस साल करीब 1 फीसदी तक रेट कम हुए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement