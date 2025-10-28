Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गईं. वहीं, बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी किया. इन खबरों के अलावा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी... सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कब होगा लागू



आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कैबिनेट ने आयोग की सभी शर्तों को मंजूरी दे दी है. आयोग 18 महीने में सिफारिशें देगा.

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'तेजस्वी प्रण' रखा नाम



महागठबंधन ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसका नाम ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ रखा है. घोषणापत्र के कवर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर छपी है.

कम हुए वार्ड, घटी ग्राम पंचायतों की संख्या... यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव!



उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के विस्तार के बाद पंचायत चुनावों पर असर दिख रहा है. नए परिसीमन से जिला पंचायत सदस्य के 30 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 830 वार्ड घटे हैं. अब 3,020 जिला और 75,014 क्षेत्र पंचायत वार्डों पर चुनाव होंगे.

PAK सेना ने सीमा पर तोड़ा सीजफायर, लीपा वैली में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी



पाकिस्तानी सेना ने 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया. लीपा घाटी में भारतीय चौकियों पर पाक सैनिकों ने छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार दागे.

बिहार: अलग-अलग घटनाओं में छठ घाट पर डूबने से 11 लोगों की मौत, अकेले नालंदा में ही 7 की गई जान



बिहार में छठ घाटों पर हुई अलग-अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में कई युवा और बच्चे शामिल हैं. नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के सिपारा गांव में लोकायन नदी में नहाते वक्त 5 लोग डूब गए.

दिल्ली में MCD उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 नवंबर को नामांकन तो 30 को वोटिंग, 3 दिसंबर को परिणाम



दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे. इन वार्डों में खाली पड़ी सीटों के लिए दोबारा मतदान कराया जाएगा. नामांकन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी.

'सरकार बनी तो ताड़ी से हटेगी पाबंदी...', शराबबंदी नीति में बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया वादा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सारण ज़िले के परसा में चुनावी रैली के दौरान बड़ा ऐलान किया. तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो ताड़ी को शराबबंदी क़ानून से बाहर कर दिया जाएगा.

RRB NTPC में ग्रेजुएशन पद पर निकली बंपर भर्ती, यहां करना होगा अप्लाई



आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती के तहत रेलवे में ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. देशभर के रेलवे ज़ोन और प्रोडक्शन यूनिट्स में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसे कई अन्य पद भरे जाएंगे.

पाकिस्तान के खैबर में सुरक्षाकर्मियों पर बड़ा हमला, 3 की मौत, 15 जवान लापता

पाकिस्तान के खैबर के अकाखेल इलाके में आज सुबह आतंकियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया, जिसमें तीन जवान मारे गए और पांच घायल हो गए, जबकि 15 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं.

प्रशांत किशोर को EC का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम, तीन दिन में मांगा जवाब



जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिला है, क्योंकि उनका नाम दो राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है. आयोग ने उन्हें तीन दिन में जवाब देने को कहा है.

