दिल्ली में MCD उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 नवंबर को नामांकन तो 30 को वोटिंग, 3 दिसंबर को परिणाम

Delhi MCD Bypolls 2025: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को ऐलान किया कि एमसीडी की 12 सीटों के उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे. यानी इन वॉर्डों में दोबारा वोटिंग कराई जाएगी, ताकि खाली पड़ी सीटों पर नए पार्षद चुने जा सकें.

नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी. उम्मीदवार 10 नवंबर तक अपने पर्चे भर सकेंगे. उसके बाद 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं.

30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिना किसी ब्रेक के वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. यानी तीन दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे.

किन जगहों पर होंगे उपचुनाव

ये उपचुनाव जिन 12 वॉर्डों में होंगे, उनके नाम हैं - मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर.

शालीमार बाग-बी वॉर्ड पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास था. वहीं द्वारका-बी वॉर्ड बीजेपी पार्षद कमलजीत सेहरावत के खाली करने के बाद खाली हुआ, क्योंकि वो पश्चिम दिल्ली से लोकसभा सांसद बन गईं.

बाकी वॉर्डों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के वो पार्षद थे जो फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बन गए, इसलिए उनकी सीटें खाली हो गईं.

