RRB NTPC में ग्रेजुएशन पद पर निकली बंपर भर्ती, यहां करना होगा अप्लाई

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी 2025 भर्ती के तहत ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. इस भर्ती के ज़रिए देशभर के विभिन्न रेलवे ज़ोन और उत्पादन इकाइयों में वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क जैसे पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों को आयु, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता और चिकित्सा मानकों जैसी शर्तों को पूरा करना होगा. परीक्षा दो चरणों CBT 1 और CBT 2 में आयोजित की जाएगी, और इसमें चयन सामान्यीकृत अंकों के आधार पर किया जाएगा.

भारतीय रेलवे में क्लर्क पदों पर भर्ती निकली है. (Photo: ITG)
Railway Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती के तहत रेलवे में ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के ज़रिए देशभर के अलग-अलग रेलवे ज़ोन और प्रोडक्शन यूनिट्स में खाली पदों को भरा जाएगा. इन पदों में वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क (Commercial cum Ticket Clerk), लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट (Accounts Clerk cum Typist), कनिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट (Junior Clerk cum Typist) और ट्रेन क्लर्क (Train Clerk) जैसे पद शामिल हैं.

आवेदक एक आरआरबी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा. उम्मीदवारों को राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा योग्यता और अन्य मानदंडों से संबंधित कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

राष्ट्रीयता: उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए या सरकारी नियमों के अनुसार नेपाली, भूटानी, तिब्बती शरणार्थियों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए.

आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है, अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए छूट तक, विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट के बाद लागू ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष या उससे अधिक तक है.

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थानों से न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए. अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन न करने की सलाह दी जाती है.

चिकित्सा योग्यता: उम्मीदवारों को पदों के लिए विशिष्ट चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा, जिसमें दृष्टि और शारीरिक योग्यता मानक शामिल हैं. बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले व्यक्तियों पर विशेष प्रावधान और चिकित्सा मानक लागू होते हैं.

सामान्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PwBD, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, महिला उम्मीदवारों और रियायत के लिए पात्र अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए 250 रुपये है.

प्रथम चरण की CBT स्क्रीनिंग प्रकृति की होगी, और CBT के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा. प्रथम चरण के CBT के सामान्य अंकों का उपयोग दूसरे चरण के CBT के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार उनकी शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाएगा.

