Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज़ 9 जनवरी से होगा. वहीं, IMF ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2029 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है.

WPL 2026: नवी मुंबई में ओपनिंग, वडोदरा में खिताबी जंग. (X/@WPL)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज़ 9 जनवरी से होगा. वहीं, IMF ने भारत की GDP को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है. इसमें अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2029 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

WPL 2026: जनवरी में होगा महिला प्रीमियर लीग का आगाज, इन 2 वेन्यू पर होंगे मुकाबले

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आगाज़ 9 जनवरी से होगा. WPL का ये चौथा सीज़न नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा. लीग की फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. इस बार शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है. आमतौर पर फरवरी-मार्च की अवधि में आयोजित होने वाली WPL को पुरुषों के T20 विश्व कप की वजह से एक महीने पहले शिफ्ट किया गया है.

'सिर्फ इतने साल और, फिर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी...' IMF ने दिया भारत को नया टारगेट!

IMF ने भारत की GDP को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है. इसमें अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 29 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है. IMF ने कहा कि डॉलर बेस्‍ड GDP पूर्वानुमान में कटौती का कारण रुपये में गिरावट है. IMF ने वित्त वर्ष 2025 के लिए विनिमय दर अनुमान को ₹82.5 प्रति डॉलर से संशोधित कर ₹84.6 प्रति डॉलर कर दिया है.

Gold-Silver Rates Today: सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी की बढ़ी कीमत, जानें आज का रेट

गुरुवार यानि 27 नवंबर 2025 को सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. IBJA के अनुसार, 26 नवंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹115490 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह मामूली गिरावट के ₹115285 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. दूसरी ओर चांदी की कीमत में 2,700 रुपये से अधिक की बढ़त देखने को मिली है.

यूपी में फाजिलनगर का नाम बदलकर अब किया जाएगा पावा नगरी... CM योगी ने की घोषणा

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कुशीनगर ज़िले के फाज़िलनगर का नाम बदलकर ‘पावा नगरी’ किया जाएगा. ये निर्णय भगवान महावीर के जीवन से जुड़े इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लिया गया है. नाम बदलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, जल्द ही सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी.

SIR में लापरवाही पर 21 BLO के खिलाफ एक्शन, गाजियाबाद प्रशासन ने दर्ज कराई FIR

UP में गाज़ियाबाद प्रशासन ने एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. मामला साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का है. निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की तहरीर पर सिहानीगेट थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोप ये भी लगाया गया है कि ये BLO वॉट्सऐप मैसेज और फोन कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे.

'कोई रास्ता नहीं...', साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार पर ऋषभ पंत हुए भावुक, पोस्ट में देश से मांगी माफी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की 0-2 से हार के बाद ऋषभ पंत ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया. पंत ने साफ लिखा कि टीम ने पिछले दो हफ्तों में उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, जितनी उम्मीद थी. उन्होंने माना कि टीम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसके उन्होंंने देशवासियों से माफी भी मांगी.

...तो WPL इत‍िहास की सबसे महंगी प्लेयर बन जातीं दीप्त‍ि शर्मा! बाल-बाल बचा स्मृत‍ि मंधाना का रिकॉर्ड

WPL 2026 ऑक्शन में भारतीय ऑलराउंडर दीप्त‍ि शर्मा को UP वार‍ियर्स ने RTM (राइट टू मैच) से ₹3.2 करोड़ में र‍िटेन किया. WPL 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा की बोली 50 लाख से शुरू होकर 3.2 करोड़ तक पहुंची. दिल्ली कैपिटल्स सबसे ऊंची बोली पर थीं, लेकिन यूपी वॉर‍ियर्स ने तभी RTM का इस्तेमाल कर उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया.

Cyclone Ditwah: सेन्यार के बाद एक और तूफान की दस्तक, इन राज्यों में अलर्ट जारी...

साइक्लोन सेन्यार के कमज़ोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है. ये चक्रवात बनने के बाद ‘साइक्लोन डिटवा’ नाम से जाना जाएगा. IMD ने बताया है कि इस हफ्ते के अंत तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, 80–90 km प्रति घंटे की तेज़ हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं.

दिल्लीवालों को जल्द मिलेगा यमुना किनारे 53 किमी साइकिल ट्रैक, जानिए- कहां से कहां तक ये बनेगा

दिल्ली में प्रस्तावित 53km लंबे यमुना साइकिल ट्रैक परियोजना को लेकर CM रेखा गुप्ता ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है. CM ने बैठक में कहा कि ये परियोजना सिर्फ परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. परियोजना के फेज-1 का निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना है.

दुनिया की 80% आबादी शहरों में भाग रही, गांव हो रहे हैं खाली, UN रिपोर्ट में खुलासा

संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट बताया गया है कि अब दुनिया के 80% से ज्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं. 2018 में ये आंकड़ा सिर्फ 55% था, यानी सात साल में शहरी आबादी में ज़बरदस्त उछाल आया है. रिपोर्ट के अनुसार, 45% लोग शहरों में रहते हैं और 36% लोग कस्बों में. ये रिपोर्ट पैट्रिक गेरलैंड के नेतृत्व में तैयार की गई है.

