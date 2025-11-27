scorecardresearch
 

Gold-Silver Rates Today: सोने के भाव में मामूली गिरावट, चांदी की बढ़ी कीमत, जानें आज का रेट

Gold and Silver Price Today: गुरुवार, 27 नवंबर को सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत में 2,700 रुपये से अधिक की बढ़त देखने को मिली है. आइए जानते हैं आज सोना‑चांदी के ताजा रेट क्या हैं.

चांदी के दाम में 2 हजार 700 से अधिक की बढ़ोतरी (Photo: PTI)
चांदी के दाम में 2 हजार 700 से अधिक की बढ़ोतरी (Photo: PTI)

आज गुरुवार, 27 नवंबर 2025 को सोना के भाव में गिरावट और चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 26 नवंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹115490 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह मामूली गिरावट के ₹115285 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी के रेट बढ़े हैं.

Gold-Silver Price (27 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

गुरुवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में  2 हजार 758 रुपये की बढ़ोतरी आई है.

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 126081 125857 ₹224 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 125576 125353 ₹223 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 115490 115285 ₹205 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 94561 94393 ₹168 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 73757 73626 ₹131 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  159025 161783 ₹2758 महंगी

कल महंगा हुआ था सोना-चांदी का भाव

IBJA रेट ( 26 नवंबर 2025)

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹126004 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹126081 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹157856 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹159025 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.

IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

