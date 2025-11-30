scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 30 November 2025 (करियर राशिफल): मिुथन राशि वाले करियर में शुभ समाचार पाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 30 November 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सूझबूझ व साहस से परिणाम पाएंगे. आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे. तकनीक पर फोकस बढ़ेगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: कामकाज में लाभ पूर्ववत् रहेगा. आवश्यक कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. तार्किक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. करियर सामान्य रहेगा.

वृष: सहकर्मी और समकक्षों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर कारोबार में उन्नति बनी रहेगी. सबका समर्थन पाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.

मिथुन: करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सूझबूझ व साहस से परिणाम पाएंगे. आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे. तकनीक पर फोकस बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Masik Rashifal December 2025
साल का आखिरी माह दिसंबर 5 राशियों के लिए लकी, जबरदस्त धन लाभ के योग 
Weekly Rashifal December 2025
दिसंबर के पहले सप्ताह कुंभ राशि को धन लाभ, इन 4 राशियों के सितारे भी बुलंद 
कुंभ राशि वालों की मित्रों से मुलाकात होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
मकर राशि वालों के आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल 
कर्क राशि वालों के घर-परिवार में शुभता का संचार रहेगा, जानें अपनी राशि का हाल 

कर्क: कार्यक्षेत्र में सुधार संवार आएगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कारोबारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अनुभवीजनों की सलाह मानेंगे. निर्देशों पर अमल बढ़ाएंगे.

सिंह: करियर कारोबार में मिलेजुले परिणाम बने रहेंगे. वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. बजट पर नियंत्रण रखें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेंगे. लेनदेन में सजगता दिखाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

कन्या: महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करेंगे. योजनागत प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कामकाज में प्रभावकारी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेंगे. प्रबंधन में उत्साही रहेंगे. साझीदारी पर जोर बना रहेगा.

Advertisement

तुला: वित्तीय मामलों को अनदेखा न करें. चर्चा संवाद में उतावली से बचें. लेनदेन में तेजी न करें. करियर व्यापार पर नियंत्रण रखें. सहकार सहयोग की कोशिश बनाए रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

वृश्चिक: कार्यगति अच्छी रहेगी. करियर व्यापार में तेजी लाएंगे. लक्ष्य की ओर सक्रियता से बढ़ेंगे. माहौल अनुकूल रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

धनु: लोगों से भेंट में सहज रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुकूलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें.

मकर: करियर संवार पर रहेगा. कारोबार में जोखिम उठाएंगे. साहस व सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ अच्छा रहेगा. व्यावसायिक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी.

कुंभ: आर्थिक लाभ एवं साज संवार पर जोर बना रहेगा. कारोबारी उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत रहेगी. वातावरण सकारात्मक रहेगा. प्रयासों को गति देंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

मीन: कामकाज उम्दा बना रहेगा. आर्थिक एवं सामाजिक स्तर बेहतर होगा. आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement