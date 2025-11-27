WPL 2026: जनवरी में होगा महिला प्रीमियर लीग का आगाज, इन 2 वेन्यू पर होंगे मुकाबले

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) अपने चौथे संस्करण के साथ नए स्वरूप और नए ठिकानों के लिए तैयार है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCU) ने घोषणा की कि 2026 का सीजन नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा. 9 जनवरी से शुरू होने वाली यह लीग 5 फरवरी को वडोदरा में होने वाले फाइनल के साथ समाप्त होगी. डब्ल्यूपीएल के अब तक तीन चरण खेले गए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस मौजूदा चैम्पियन है.

इस बार शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है. आमतौर पर फरवरी-मार्च की अवधि में आयोजित होने वाली WPL को एक महीने पहले शिफ्ट किया गया है. वजह है पुरुषों का टी20 विश्व कप, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. टकराव से बचने और खिलाड़ियों को पर्याप्त तैयारी समय देने के लिए WPL को जनवरी विंडो में लाया गया है.

नई दिल्ली में आयोजित नीलामी के दौरान WPL चेयरपर्सन जयेश जॉर्ज ने इस बदलाव का औपचारिक ऐलान किया. उन्होंने कहा, 'आगामी सीजन नवी मुंबई में खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला वडोदरा में होगा.' यह घोषणा न केवल नई मेजबानी को लेकर उत्साह बढ़ाती है, बल्कि लीग की रणनीतिक प्लानिंग को भी दर्शाती है.

लीग एक बार फिर कारवां मॉडल में खेली जाएगी. टूर्नामेंट का पहला चरण डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा, जहां इस महीने की शुरुआत में भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. उसके बाद मुकाबले वडोदरा में होंगे और 5 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा.

