'कोई रास्ता नहीं...', साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार पर ऋषभ पंत हुए भावुक, पोस्ट में देश से मांगी माफी

Rishabh Pant emotional statement after India’s Test series defeat: साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0- 2 भारत की टेस्ट सीरीज हार के बाद विकेटकीपर-बैटर ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. पंत ने साफ लिखा कि टीम ने पिछले दो हफ्तों में उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, जितनी उम्मीद थी. उन्होंने माना कि टीम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई और देशवासियों से माफी भी मांगी.

साउथ अफ्रीका ने भारत को सीरीज 0-2 से हराकर व्हाइटवॉश किया, वहीं 25 साल भारत की धरती पर कोई सीरीज भी जीती. भारत की तरह से ज‍िस तरह में हार हुई, उससे गौतम गंभीर न‍िशाने पर आए.

वहीं पंत का प्रदर्शन भी प्रदर्शन इस सीरीज में वैसा नहीं रहा, जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है. पंत ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ सीरीज के 2 मैचों की 4 पार‍ियों में महज 49 रन बनाए.

इस दौरान पंत ने विकेट पर टिकने का भी माद्दा नहीं दिखाया. उन्होंने पूरी सीरीज में महज 60 गेंदें खेलीं. पंत ने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय अीम की कमान संभाली, लेकिन नए रोल में भी वह कोई हैरान करने वाला प्रदर्शन नहीं कर पाए.

पंत ने पोस्ट में लिखा- इस बात से भागने का कोई रास्ता नहीं है कि हमने पिछले दो हफ्तों में उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, एक टीम और एक खिलाड़ी के तौर पर, हम हमेशा हाईलेवल पर परफॉरमेंस करना चाहते हैं और करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं. इस बार हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, उसके लिए सॉरी. लेकिन खेल आपको सीखने, ढलने और बढ़ने का मौका देता है, टीम और व्यक्तिगत रूप से भी.

पंत ने आगे लिखा- भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, हमें पता है कि यह टीम क्या करने में सक्षम है और हम कड़ी मेहनत करेंगे, दोबारा संगठित होंगे, अपने फोकस को रीसेट करेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर वापसी करेंगे, एक टीम और एक इंडीव‍िजुअल के रूप में... पंत ने अंत में फैन्स के लगातार समर्थन के लिए शुक्रिया कहा और ‘जय हिंद’ के साथ अपना पोस्ट खत्म किया.



