Aaj ka Rashifal 30 नवंबर 2025: कन्या राशि वालों का करियर-व्यापार में लाभ बढ़ेगा, जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि का आज का हाल

मेष राशि के जातकों को आज कार्य व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ना होगा. लेनदेन में जल्दबाजी न करें, नहीं तो बजट से अधिक खर्च की स्थिति बनी रह सकती है. यह समय रिश्तों को मजबूती देने और जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाए रखने का है. अपनी योजनाओं को टालने से बचें और सेवा कार्यों में बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. तार्किकता बढ़ाएं.

वृष राशि का आज का हाल

वृष राशि वालों के करियर और कारोबार में आज उछाल बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में पहल करके आप अपनी जगह बनाएंगे. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी और विभिन्न प्रयास संवरेंगे. आपको नेतृत्व के प्रयासों को बल देना चाहिए और सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखानी चाहिए. उमंग और उत्साह से कार्य करें, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: मखाने के समान

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. तेजी रखें.

मिथुन राशि का आज का हाल

मिथुन राशि के जातक आज शासन-प्रशासन में अपनी दखल बढ़ाएंगे. इससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पैतृक मामलों में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएं और पेशेवरों के साथ वक्त बिताएं. सूझबूझ और सक्रियता से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता बनाए रखें और सामंजस्य से आगे बढ़ने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. सहकारिता व संवाद बढ़ाएं.

कर्क राशि का आज का हाल

कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सबसे आगे रहने का भाव रहेगा. भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. आप साहसिक कार्यों में आगे रहेंगे और घर परिवार में शुभता का संचार होगा. लक्ष्यगत तेजी बनाए रखें और दीर्घकालिक योजनाओं में रुचि बढ़ाएं. भावनात्मक पक्ष को सहज रखते हुए संबंधों को निभाएं.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. वाद-विवाद से बचें.

सिंह राशि का आज का हाल

सिंह राशि के जातकों को चुनौतियों में डटकर खड़े रहने और स्वाभिमान से समझौता नहीं करने का भाव बढ़ा रहेगा. धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ें. निजी कार्यों में सावधानी रखें और वाणिज्यिक विषयों व अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएं. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. भ्रम में आने से बचें.

कन्या राशि का आज का हाल

कन्या राशि के जातक आज साझा प्रदर्शन में आगे रहेंगे और औद्योगिक प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. करियर-व्यापार में लाभ बढ़ेगा और टीम भावना से आपको फायदा होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और सामूहिक उन्नति पाने के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और जीवन स्तर संवरेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. आत्माविश्वास बढ़ाए रखें.

तुला राशि का आज का हाल

तुला राशि के जातकों को मेहनत से स्थिति को पक्ष में बनाए रखना होगा. कर्तव्यनिष्ठा और कार्यशैली से सभी को प्रभावित करेंगे. करियर-व्यापार में सहजता रहेगी, लेकिन वित्तीय मामलों को अनदेखा न करें और लेनदेन में तेजी से बचें. प्रेम संबंधों में आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. परिवार का सहयोग बना रहेगा, जिससे मन के मामले संवार पर रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: चमकदार सफेद

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

वृश्चिक राशि का आज का हाल

वृश्चिक राशि वाले आज रुके हुए कार्यों को गति देंगे. अपने लोगों से संबंध मधुर बनाए रखें. भावनात्मकता और तार्किकता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. शिक्षा और कला कौशल में आपकी रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे और यात्रा के अवसर भी बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

धनु राशि का आज का हाल

धनु राशि के जातकों के घर में सुख-सौख्य बना रहेगा. परिजनों से तालमेल बनाए रखें. कार्यक्षेत्र और प्रबंधन में नियंत्रण बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम को बल मिलेगा. निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी और बड़ों के प्रति आदर बनाए रखें. शासन सत्ता से लाभ बढ़त पर रहेगा और पैतृक विषय आपके पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. शंका से बचें.

मकर राशि का आज का हाल

मकर राशि वालों के लिए सामाजिक गतिविधियां सहज बनी रहेंगी. उन्नति के अवसरों को भुनाएं. साहस और पराक्रम से कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा और करियर-व्यापार बढ़त पर रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा और वरिष्ठों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. भाईचारे को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. व्यवस्था बढ़ाएं.

कुंभ राशि का आज का हाल

कुंभ राशि के जातक आज सपरिवार उत्सव आयोजन में शामिल हो सकते हैं. सभी से बेहतर संवाद और सहयोग बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और निर्णय लेने में करीबियों की मदद मिलेगी. करियर-व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. आस्था और भक्ति बढ़ाएंगे. अनुभवी लोगों से सलाह लें. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. बड़ी सोच रखें.

मीन राशि का आज का हाल

मीन राशि के लिए रचनात्मक कार्य गति लेंगे. आप अनोखे अंदाज से कार्य करेंगे और लोगों को अपने प्रभाव में बनाए रखने में सफल रहेंगे. करीबी लोगों से सीख-सलाह लेते रहें. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएं और चर्चा संवाद में सजग रहें. अनुशासन बनाए रखेंगे. धैर्य से कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: स्वर्ण समान

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. नवीनता पर जोर दें.

---- समाप्त ----