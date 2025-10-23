scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रक्षा खरीद परिषद ने गुरुवार को 79 हजार करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर सामने आई है.

ये है नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) Mk-II (NAMIS) जो दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहन और बंकर उड़ा देता है. (File Photo: ADGPI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के 79,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के तीन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इन खबरों के अलावा, चीन ने रूस की रोसनेफ्ट और लुकोइल तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

नाग मिसाइल, टॉरपीडो और तोप... तीनों सेनाओं के लिए 79 हजार करोड़ रु. की मंजूरी, बढ़ेगी ताकत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में रक्षा खरीद परिषद (DAC) की बैठक हुई. बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के 79,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई.

Bihar election: कांग्रेस के 1, जन सुराज के 2 उम्मीदवार हटे... दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद तस्वीर हुई साफ

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख थी. इस चरण में दो सीटों पर जन सुराज पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस लिया.

पांच साल बाद फिर भारत से चीन तक की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, नवंबर से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस देगी सेवा

चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई- दिल्ली के बीच सीधी फ्लाइट्स दोबारा शुरू करेगी. ये फ्लाइट्स हफ़्ते में तीन दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी और इसके लिए A330-200 एयरक्राफ़्ट का इस्तेमाल होगा.

पूरे देश में SIR की तैयारियों पर चुनाव आयोग का दूसरा सम्मेलन, लक्ष्य और चुनौतियों पर हो रही चर्चा

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव आयोग का दो दिवसीय सीईओ सम्मेलन भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ. 

रूसी तेल पर नए प्रतिबंधों से भड़क गया चीन, अमेरिका को सुनाई खरी-खरी!

चीन ने गुरुवार को कहा कि वह रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका के हालिया प्रतिबंधों का विरोध करता है. चीन ने बताया कि इन प्रतिबंधों का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है.

IPL ऑक्शन से पहले प्रीति जिंटा की टीम में फेरबदल... पंजाब किंग्स ने इस पूर्व क्रिकेटर को बनाया स्पिन बॉलिंग कोच

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन की संभावना 13 से 15 दिसंबर के बीच है. इससे पहले साईराज बहुतुले को प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किग्स का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है. 

गगनयान मिशन का 90% काम पूरा, 2027 में होगी भारतीय एस्ट्रोनॉट की उड़ान... ISRO चीफ का खुलासा

इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने खुलासा किया कि गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कार्य 90% पूरा हो चुका है. गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे. 

ट्रंप-मोदी की इस साल नहीं होगी मुलाकात! आसियान सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कुआलालंपुर नहीं जाएंगे. पीएम मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे. 

भारतीय सेना को मिलेंगी 4.25 लाख देशी CQB कार्बाइन, ₹2770 करोड़ की डील

भारतीय सेना ने पैदल सेना के आधुनिकीकरण के लिए पहली खेप में देसी सीक्यूबी कार्बाइन हासिल करने बड़ा कदम उठाया है. इन्फैंट्री डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने इसे मील का पत्थर बताया.


UP में नौकरी का मेला, 51,000+ लोगों को मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी देंगे अपॉइंटमेंट लेटर  

अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर देंगे. 

