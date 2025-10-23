Bihar election: कांग्रेस के 1, जन सुराज के 2 उम्मीदवार हटे... दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद तस्वीर हुई साफ

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. दूसरे चरण की सीटों के लिए नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख थी. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है.

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें से दो सीटों पर जन सुराज पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख पर इन उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया.

नवादा जिले की वारसलीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मंटन सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया है. मंटन सिंह के नामांकन वापस लेने के साथ ही यहां अब महागठबंधन से एक उम्मीदवार बचा है. वारसलीगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, दोनों ही दलों के उम्मीदवार मैदान में थे.

वारसलीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सिंबल से मंटन सिंह ने नामांकन दाखिल किया था. वहीं, आरजेडी ने यहां से अनीता देवी को मैदान में उतारा था. अब कांग्रेस उम्मीदवार मंटन सिंह के नाम वापस लेने के साथ ही इस सीट पर महागठबंधन की ओर से मैदान में आरजेडी की अनीता देवी ही रह गई हैं.

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के दो उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है. पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज के दो उम्मीदवारों कमलेश कांत गिरि और कृष्णाकांत मिश्रा ने नामांकन दाखिल किए थे. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कृष्णकांत के दो में से एक सेट का नामांकन खारिज हो गया था.

एक सेट जो सही पाया गया था, उसे कृष्णकांत ने अब वापस ले लिया है. कृष्णकांत के नामांकन वापस लेने के साथ ही गोविंदगंज विधानसभा सीट पर एक निशान से दो उम्मीदवार वाली स्थिति अब बदल गई है. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में हो रहे हैं. बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

