scorecardresearch
 

Feedback

Bihar election: कांग्रेस के 1, जन सुराज के 2 उम्मीदवार हटे... दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद तस्वीर हुई साफ

बिहार चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई है. नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस के एक और जन सुराज के दो उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं. वीआईपी के उम्मीदवार ने भी तारापुर सीट पर नाम वापस ले लिया है.

Advertisement
X
वारसलीगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस लिया नाम (Photo: PTI)
वारसलीगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस लिया नाम (Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. दूसरे चरण की सीटों के लिए नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख थी. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है.

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें से दो सीटों पर जन सुराज पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख पर इन उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया.

नवादा जिले की वारसलीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मंटन सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया है. मंटन सिंह के नामांकन वापस लेने के साथ ही यहां अब महागठबंधन से एक उम्मीदवार बचा है. वारसलीगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, दोनों ही दलों के उम्मीदवार मैदान में थे.

सम्बंधित ख़बरें

chirag tejashwi samrat
'अब महागठबंधन खत्म', तेजस्वी के CM फेस बनने पर चिराग का तंज, सम्राट चौधरी बोले- लालू ने कांग्रेस को टॉर्चर करके... 
Pressure on Congress to make his son the CM candidate: Samrat Chaudhary.
'लालू ने कांग्रेस को टॉर्चर कर बेटे को बनाया CM कैंडिडेट', बोले सम्राट चौधरी 
narendra modi nitish kumar interacting
नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी अब भी फंसी हुई क्यों है? 
pawan singh, jyoti singh
'मेरा विलाप नकली नहीं', अकेली पड़ीं पवन सिंह की पत्नी, जनता से मांगी मदद 
tejsvi and mukesh
तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने से महागठबंधन को फायदा कम, नुकसान ज्यादा 

वारसलीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सिंबल से मंटन सिंह ने नामांकन दाखिल किया था. वहीं, आरजेडी ने यहां से अनीता देवी को मैदान में उतारा था. अब कांग्रेस उम्मीदवार मंटन सिंह के नाम वापस लेने के साथ ही इस सीट पर महागठबंधन की ओर से मैदान में आरजेडी की अनीता देवी ही रह गई हैं.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: 'अब महागठबंधन खत्म', तेजस्वी को CM चेहरा बनाए जाने पर चिराग का तंज, सम्राट चौधरी बोले- लालू यादव ने कांग्रेस को टॉर्चर करके...

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के दो उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है. पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज के दो उम्मीदवारों कमलेश कांत गिरि और कृष्णाकांत मिश्रा ने नामांकन दाखिल किए थे. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कृष्णकांत के दो में से एक सेट का नामांकन खारिज हो गया था.

यह भी पढ़ें: गहलोत की एंट्री और तेजस्वी-सहनी की ताजपोशी... 24 घंटे में ऐसे लागू हो गया महागठबंधन में 'RJD फॉर्मूला'

एक सेट जो सही पाया गया था, उसे कृष्णकांत ने अब वापस ले लिया है. कृष्णकांत के नामांकन वापस लेने के साथ ही गोविंदगंज विधानसभा सीट पर एक निशान से दो उम्मीदवार वाली स्थिति अब बदल गई है. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में हो रहे हैं. बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement