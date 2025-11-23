Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

PM मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. वर्ल्ड चैम्पियन स्मृति मंधाना की शादी टल गई है. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित साहित्य उत्सव ‘साहित्य आजतक 2025’ में तीसरे और अंतिम दिन कला, साहित्य और संगीत से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की. भारत-चीन LAC पर सुरक्षा संभालने वाली ITBP जल्द ही यहां 10 ऑल-वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने जा रही है. वहीं, अचानक ही दुनिया की कई प्रमुख इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें...
स्मृति मंधाना की शादी टली, पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
वर्ल्ड चैम्पियन स्मृति मंधाना की शादी टल गई है. स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. स्मृति मंधाना के मैनेजर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इसकी पुष्टि की है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी आज होनी थी. सोशल मीडिया पर कपल के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे थे.
याहया बूटवाला-नीरज पांडे ने मंच पर बांधा समां, साहित्य आजतक में कविता से लेकर किताबों तक के सफर पर खुलकर चर्चा
देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित साहित्य उत्सव ‘साहित्य आजतक 2025’ रविवार को अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया. तीन दिवसीय इस महाकुंभ में कला, साहित्य और संगीत से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की. कार्यक्रम का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ, जहां लगातार तीन दिनों तक रचनात्मकता और संवाद का माहौल बना रहा. अंतिम दिन युवा लेखकों और स्टोरीटेलर्स याहया बूटवाला और नीरज पांडे ने मंच साझा किया. दोनों ने अपनी रचनात्मक यात्राओं, लेखन अनुभवों और नई पीढ़ी के बदलते साहित्यिक नजरिए पर खुलकर बातचीत की.
भारत की बेटियों ने रचा इतिहास... नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप
भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है. कोलंबो के पी. सरवनमुट्टू स्टेडियम में आयोजित फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया. ख़िताबी मुकाबले में नेपाल ने भारत को जीत के लिए 115 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया.
PM मोदी ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति संग की त्रि-पक्षीय बैठक, G20 के इन नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता
PM मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान PM मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ त्रि-पक्षीय बैठक की. PM मोदी ने अपनी मुलाकातों का एक वीडियो भी साझा किया.
भारत-चीन सीमा पर 10 ऑल-वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएगी ITBP, मजबूत होगी LAC की सुरक्षा
भारत-चीन LAC पर सुरक्षा संभालने वाली ITBP जल्द ही यहां 10 ऑल-वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने जा रही है. इसकी घोषणा DG प्रवीण कुमार ने जम्मू में ITBP के 64वें स्थापना दिवस पर की. उन्होंने कहा कि ITBP भविष्य में भारत-चीन LAC पर 41 और नई फॉरवर्ड चौकियां स्थापित करेगी, जिससे सुरक्षा और कोऑर्डिनेशन और मज़बूत होगा.
IND vs SA 2nd Test Day 2 Highlights: गुवाहाटी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल समाप्त, भारत का स्कोर 9/0, साउथ अफ्रीका के लिए सेनुरन मुथुसामी का यादगार शतक
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दूसरे दिन स्टम्प तक भारत ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रनों पर नाबाद है. साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए.
US-Venezuela War Tension: अमेरिका ने दी चेतावनी... तो इस देश के लिए धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल, जानिए क्या है डर
अचानक ही दुनिया की कई प्रमुख इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है. दरअसल अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरते समय एयरलाइनों को 'संभावित खतरनाक स्थिति' की चेतावनी जारी की थी. इसी कारण लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है.
राजस्थान: सीकर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, सांस लेने में दिक्कत के बाद 24 लोग अस्पताल में भर्ती
राजस्थान के सीकर जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात बिगड़ गए हैं, जहां शहर के औद्योगिक क्षेत्र और बस डिपो के आसपास रहने वाले लगभग 24 लोग सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं. इन इलाकों में बीते कुछ दिनों से प्रदूषित हवा की वजह से लगातार बदबू और धुंध जैसा माहौल बना हुआ था.