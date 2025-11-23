भारत-चीन सीमा पर 10 ऑल-वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएगी ITBP, मजबूत होगी LAC की सुरक्षा

भारत-चीन के बीच 3,488 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की सुरक्षा करने वाली इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) जल्द ही इस कठिन और बर्फीली सीमा पर 10 ऑल-वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) स्थापित करेगी. यह जानकारी ITBP के डायरेक्टर जनरल (DG) प्रवीण कुमार ने शनिवार को जम्मू में आयोजित बल के 64वें स्थापना दिवस पर दी.

और पढ़ें

फॉरवर्डाइजेशन प्लान के तहत स्थापित होंगी 215 चौकियां

DG ने बताया कि 2020 में लद्दाख में हुए सैन्य तनाव के बाद शुरू किए गए 'फॉरवर्डाइजेशन' प्लान के तहत ITBP ने अपनी 180 BOPs को बढ़ाकर अब 215 तक आगे बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में ITBP के लिए सात नई बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर (कुल लगभग 9,400 कर्मियों) की मंजूरी दी थी, जिससे सीमा क्षेत्रों में पहुंच और निगरानी क्षमता में मजबूती आई है.

उन्होंने कहा कि ITBP भविष्य में भारत-चीन LAC पर 41 और नई फॉरवर्ड चौकियां स्थापित करेगी, जिससे सुरक्षा और कोऑर्डिनेशन और मजबूत होगा.

लद्दाख और हिमाचल में दो ऑल-वुमेन चौकियां तैयार

महिला कॉम्बैट भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए ITBP लद्दाख के लुकुंग और हिमाचल प्रदेश के थांगी में दो ऑल-वुमेन BOPs तैयार कर रही है. इसके अलावा आठ और ऑल-वुमेन BOPs भी जल्द ही इस फ्रंट पर संचालित की जाएंगी.

---- समाप्त ----