Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कतर के दोहा में आयोजित वार्ता के दौरान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 426 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. दीपावली और छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ स्टेशन पर देखने को मिल रही है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...

पाकिस्तान और अफगानिस्तान तत्काल युद्धविराम पर सहमत, कतर में हुई बातचीत में लिया फैसला

कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कतर के दोहा में आयोजित वार्ता के दौरान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. दोनों देशों ने बॉर्डर पर तनाव कम करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाने का निर्णय लिया है.

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में स्मॉग अटैक... AQI ने तोड़े रिकॉर्ड, पहुंचा 426, अक्षरधाम बना दमघोंटू इलाका

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 426 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाज़ियाबाद के विजय नगर में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है. वायु गुणवत्ता ख़राब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में विजिबिलिटी हो गई है

Advertisement

IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग, नीतीश रेड्डी का हुआ डेब्यू

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का ये पहला ओडीआई मैच है. इस मुकाबले के जरिए टीम इंडिया के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी मैदान पर वापसी हुई है.

दिवाली-छठ पर घर जाना है! दिल्ली से लेकर मुंबई तक भीड़ ही भीड़, सूरत में ट्रेन पकड़ने के लिए 2 KM लंबी लाइन

दीपावली और छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ स्टेशन पर देखने को मिल रही है. दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर देश के अन्य शहरों के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. शनिवार शाम गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन (सूरत) पर लोगों की दो किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई.

वॉशिंगटन से लंदन तक ट्रंप की नीतियों का विरोध, 'No Kings' प्रोटेस्ट में हजारों लोग सड़कों पर उतरे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे. इस प्रदर्शन को 'No Kings' नाम दिया गया है. लोग डोनाल्ड ट्रंप की माइग्रेशन, एजुकेशन और सिक्योरिटी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं. आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ एक प्रतिरोध है.

Advertisement

नेपाल: Gen-Z समूह बनाएगा राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने के लिए रखी शर्तें

नेपाल में जेन-ज़ी समूह ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है. समूह ने कहा कि वे आम चुनाव में तभी भाग लेंगे, जब उनकी मुख्य शर्तें पूरी होंगी. इन शर्तों में पहली है, नेपाल में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू की जाए, जबकि दूसरी मांग, विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले.

---- समाप्त ----