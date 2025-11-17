Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा-ए-मौत का ऐलान किया. वहीं, आज शेयर बाज़ार तेज़ी के साथ बंद हुआ. इन खबरों के अलावा, एलन मस्क ने नई मैसेजिंग सर्विस 'X Chat' को लॉन्च किया. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा, बांग्लादेश ICT ने करार दिया मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी

बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है. तीन जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है. जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली तीन जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला छह पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है.

बनने वाला है रिकॉर्ड... सिर्फ एक कदम दूर, निफ्टी 26000 के पार, झटके में 3 लाख करोड़ की कमाई

सोमवार को शेयर बाज़ार तेज़ी के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 388 अंक उछलकर करीब 84,950 अंक पर क्लोज़ हुआ, जबकि निफ्टी 103 अंकों की मजबूती के साथ 26,013 के स्तर पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी 445 अंक चढ़कर 58962 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में मज़बूती दिखने को मिली.

Elon Musk का बड़ा ऐलान, आ गया X Chat, WhatsApp और Arattai से होगा मुकाबला

एलन मस्क ने नई मैसेजिंग सर्विस "X Chat" लॉन्च की है. इस नई सर्विस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ही यूज़ किया जा सकेगा. इस मैसेजिंग सर्विस को कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन, एडवांस्ड मैसेजिंग कंट्रोल और अलग मैसेजिंग इनबॉक्स मिलेगा. उन्होंने बताया कि वो मनी ट्रांसफर सर्विस X Money पर भी काम कर रहे हैं.

बांग्लादेश में मौत की सजा पर आया शेख हसीना का पहला बयान, ICT को बताया 'फर्जी अदालत'

बांग्लादेश की अपदस्थ PM शेख हसीना ने ICT द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा को 'पूरी तरह पक्षपातपूर्ण, राजनीतिक रूप से पक्षपात और अवैध करार दिया है. उन्होंने इसे 'फर्ज़ी अदालत' का फैसला बताया. हसीना ने कहा कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चला और उन्हें अपने बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया. शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में शरण लिए हुए हैं.

IPL ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स को मिला नया हेड कोच, विक्रम राठौड़ का भी हुआ प्रमोशन

राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को आईपीएल के अगले सीज़न के लिए टीम का हेड कोच नियुक्त किया है. ये फैसला राहुल द्रविड़ के पद छोड़ने के बाद लिया गया. द्रविड़ ने अगस्त 2025 में राजस्थान रॉयल्स से अलग होने का फैसला किया था. विक्रम राठौड़ का प्रमोशन हुआ है और वो मुख्य असिस्टेंट कोच बने हैं.

फिर मुश्किल में आजम खान, पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ ठहराया दोषी

यूपी के रामपुर में कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को दोषी करार दिया है. आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था. इस मामले में आज़म खान पर भी साज़िश रचने का आरोप था.

जोजरी नदी प्रदूषण पर राजस्थान सरकार को SC की कड़ी फटकार, 21 नवंबर को निर्देश जारी करेगा कोर्ट

राजस्थान के जोधपुर संभाग में बहने वाली लूणी नदी की मुख्य सहायक जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण के प्रति लापरवाह रवैया रखने पर सुप्रीम ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि नदी की हालत दिन-ब-दिन ख़राब हो रही है, लेकिन सरकार ने न तो इस दिशा में कार्रवाई की है और न ही ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई सख़्त कदम उठाया है.

रूस से जंग में हवाई ताकत बढ़ाएगा यूक्रेन, 100 राफेल के लिए मैक्रों संग जेलेंस्की की डील

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांस के साथ 100 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का ऐतिहासिक सौदा किया है. रूस के बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच ये सौदा यूक्रेन की लंबी अवधि की सैन्य क्षमता को मज़बूत करने के प्रयासों का हिस्सा है. यूक्रेन का लक्ष्य अपनी कुल वायुसेना को 250 फाइटर जेट्स तक बढ़ाना है.

दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, NIA को मिली 10 दिनों की रिमांड

दिल्ली ब्लास्ट के लिए आत्मघाती हमलावर को कार उपलब्ध कराने वाले आरोपी और हमले के साज़िशकर्ता आमिर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड में भेज दिया है. इन दस दिनों में एजेंसी उसके डिजिटल डिवाइस, संपर्कों और फंडिंग सोर्स के बारे में पूछताछ करेगी. एनआईए ने आमिर राशिद अली को हमले के एक दिन बाद 11 नवंबर को पकड़ा था.

कश्मीर-उत्तराखंड में गिरा तापमान... क्या नवंबर से ही पड़ने लगेगी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड?

कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कई इलाकों में तापमान गिरता जा रहा है. बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है. यहां नवंबर से ही जबरदस्त शीतलहर का असर देखने को मिला है. बर्फीली हवाओं की वजह से धाम में पिछले हफ्ते तापमान करीब माइनस 10 से 16 डिग्री तक पहुंच चुका था. दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है.

