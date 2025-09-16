Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: यूपी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2017 से 2021 तक बने लाखों ई-चालान माफ किए. वहीं, मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटाए. इन खबरों के अलावा, आईसीसी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पीसीबी की मांग खारिज कर दी है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत... 5 साल के सभी ई-चालान होंगे माफ



उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2017 से 2021 तक बने लाखों ई-चालान अब स्वतः समाप्त घोषित कर दिए हैं. अदालतों में लंबित या समय-सीमा पार चालान अब मान्य नहीं होंगे.

दूध हुआ सस्ता... घी-पनीर, Ice Cream के भी घट गए दाम, GST में बदलाव का तोहफा



सरकार के जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद मदर डेयरी ने दूध के दाम घटा दिए हैं. कंपनी ने ग्राहकों को राहत देते हुए पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है.

No Handshake Controversy: पाकिस्तानी टीम को तमाचा, मैच रेफरी को हटाने की PCB की मांग ICC ने की खारिज

आईसीसी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पीसीबी की मांग खारिज कर दी है. जांच के बाद आईसीसी ने पीसीबी को अपने फैसले की जानकारी दी.

Advertisement

रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी क्लीन चिट, सभी आरोप किए खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन के जामनगर स्थित वनतारा प्रोजेक्ट को क्लीन चिट देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दिया. एसआईटी जांच में पशु तस्करी, दुर्व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप निराधार पाए गए.

अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ, साथ में होंगे आसिम मुनीर

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अहम बैठक में दुनियाभर के नेता शामिल होंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे. पाकिस्तानी पीएम शहबाज 25 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं.

UP सीएम ने TET को लेकर किया बड़ा फैसला, SC में रिवीजन याचिका दाखिल करेगी योगी सरकार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए TET को अनिवार्य किया गया है.

Apollo Tyres बना टीम इंड‍िया का नया जर्सी स्पॉन्सर, देगा Dream11 से ज्यादा पैसे... 2027 तक रहेगा साथ



अपोलो टायर्स अब आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है. यह ऐलान तब हुआ जब बीसीसीआई ने ड्रीम11 की डील रद्द कर दी थी, क्योंकि सरकार ने बेटिंग ऐप्स पर बैन लगाया.

Advertisement

ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया 1000 KG से ज्यादा नकली पनीर, BJP नेता से बदसलूकी में चौकी इंचार्ज-दारोगा सस्पेंड

ग्रेटर नोएडा में 1150 किलो नकली पनीर जब्त होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जेवर टोल प्लाजा से दूषित पनीर दिल्ली ले जाया जा रहा था. इस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने गाड़ी पकड़ी.

इस रेलवे स्टेशन का बदल गया नाम, अब कहलाएगा 'अहिल्यानगर', जानिए पहले क्या था

भारतीय रेलवे ने पुणे डिविजन के अहमदनगर स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया है. यह कदम लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर को श्रद्धांजलि देने के लिए उठाया गया.

वुमेंस ODI वर्ल्ड कप से पहले स्मृति मंधाना का जलवा, ICC रैंकिंग में किया टॉप



भारतीय बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाकर आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान फिर से हासिल कर लिया है. मंधाना ने 63 गेंदों पर 58 रन बनाए, हालांकि भारत यह मैच हार गया.

---- समाप्त ----