Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बीजेपी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिस पर पीएम मोदी ने बधाई दी. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई. दिल्ली में कांग्रेस ने “वोट चोरी” के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया. यूपी समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है. खेल में भारत ने अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान को हराया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ‘धुरंधर’ ने रिकॉर्ड कमाई की. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, बिहार सरकार में हैं मंत्री

भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (45) को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस नियुक्ति को बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है.

सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले में 12 की मौत, PM मोदी बोले- यह मानवता पर अटैक, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है भारत

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार शाम हनुक्का समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दो हमलावरों ने भीड़ पर फायरिंग की, जिनमें से एक को मौके पर ढेर कर दिया गया जबकि दूसरा गिरफ्तार है.

'आजादी कांग्रेस ने दिलाई, PM मोदी ने नहीं...', रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बोला हमला

कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित "वोट चोरी" के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया. पार्टी का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है. इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है.

UP समेत इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट

15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना है. दिल्ली‑एनसीआर में अधिकतर जगहों पर सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम कोहरे की संभावना है.

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धो डाला... जीत में स्टार बने एरॉन जॉर्ज और कनिष्क चौहान

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 के मैच नंबर-5 में रविवार (14 दिसंबर) को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ. ग्रुप-ए का यह मुकाबला दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला गया, जिसमें भारत ने 90 रनों से शानदार जीत हासिल की. मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रनों का टारगेट दिया था.

'वह कर्मठ कार्यकर्ता और मेहनती नेता...', BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर PM मोदी ने दी नितिन नबीन को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री ने उन्हें कर्मठ, युवा और परिश्रमी नेता बताया और कहा कि बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका काम प्रभावी रहा है.

‘धुरंधर’ बनी वाइल्ड फायर… एक दिन में कमा डाले 50 करोड़ से ज्यादा, तोड़ा ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड

‘वाइल्ड-फायर’ सुनकर लोगों को अल्लू-अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ याद आती है. पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर असली वाइल्ड-फायर बन चुकी है. शनिवार को इसने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटाई कि बहुत जगह लोगों को टिकट नहीं मिले. दिल्ली-मुंबई में ‘धुरंधर’ की ऑक्यूपेंसी 85%-90% रही. और इसने एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना दिया.

'मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता', अरविंद केजरीवाल का दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता पर पलटवार करते हुए उनके बयान को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया. उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता.

