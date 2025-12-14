India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Live: भारतीय टीम को बड़ा झटका, वैभव सूर्यवंशी 5 रन बनाकर आउट, आयुष म्हात्रे पर बड़़ी जिम्मेदारी

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Live Score: एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 के मैच नंबर-5 में आज (14 दिसंबर) भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है. ग्रुप-ए का यह मुकाबला दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में है. मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही हैं. भारत का स्कोर 4 ओवर के बाद 33-1 है. एरॉन जॉर्ज और कप्तान आयुष म्हात्रे क्रीज पर हैं. बारिश के चलते मैच 49-49 ओवरों का कर दिया गया है.

भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर 234 रनों से पराजित किया. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रनों से रौंद दिया था. भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है. भारत ने 29 रनों के स्कोर पर पहला विकेट खो दिया. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 5 रन बना सके और उन्हें मोहम्मद सैयाम ने कॉट एंड बोल्ड आउट किया.

भारत की प्लेइंग XI: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल.

पाकिस्तान की प्लेइंग XI: उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें थीं. 14 साल के वैभव ने यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए थे. एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है. आगामी आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है.

अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत को पाकिस्तान, मलेशिया और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा.



अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन

स्टैंडबाय: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, आदित्य रावत और बीके किशोर.

भारतीय टीम के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर: बनाम यूएई, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई, (भारत 234 रनों से जीता)

14 दिसंबर: बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई

16 दिसंबर: बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

19 दिसंबर: पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई

19 दिसंबर: दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर: फाइनल, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई

