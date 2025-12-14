'मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता', अरविंद केजरीवाल का दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर पलटवार

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक तंज भरे बयान के जवाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए इसे धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के प्रदूषण पर बोलते हुए कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली में रहकर ही प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाल रही है. उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था, “हम उनके जैसे नहीं हैं कि दिल्ली को उसके हाल पर छोड़कर हर छह महीने में विपश्यना करने भाग जाएं.”
मुख्यमंत्री के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा ऐतराज जताया. केजरीवाल ने लिखा, “आपका मुझसे राजनीतिक वैर है. इसके चलते भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता.”
उन्होंने कहा कि विपश्यना करने जाना भाग जाना नहीं कहलाता और यह साधना बड़े भाग्य वालों को नसीब होती है. केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को व्यक्तिगत सलाह देते हुए लिखा, “आप भी एक बार जरूर विपश्यना कीजिए. आपको बहुत अच्छा लगेगा और असीम शांति का अनुभव होगा.”