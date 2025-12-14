LIVE: सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले में 12 की मौत, PM मोदी बोले- यह मानवता पर अटैक, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है भारत

scorecardresearch
 
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार शाम हनुक्का समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दो हमलावरों ने भीड़ पर फायरिंग की, जिनमें से एक को मौके पर ढेर कर दिया गया जबकि दूसरा गिरफ्तार है.

हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हमले से सिडनी में फैली दहशत (Photo: AFP)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में दो हमलावरों ने रविवार शाम को तांडव मचा दिया. शहर में हनुक्का समारोह का आयोजन हो रहा था, इसी दौरान अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई. इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई. 

शाम करीब 6:40 बजे, चश्मदीदों के अनुसार, दो हमलावर एक वाहन से उतरे और बोंडी पवेलियन के पास फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और समुद्र तट पर चीख-पुकार का माहौल बन गया.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक हमलावर को ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया.  

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई शूटिंग देश की सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जा रही है. इस दिल दहला देने वाली घटना से जुड़ी हर अहम जानकारी को यहां लगातार अपडेट किया जा रहा है. घटनास्थल से आने वाले ताज़ा अपडेट, आधिकारिक बयानों और जांच से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले और सटीक यहीं मिलेगी.

- क़तर ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास बोंडी बीच में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. क़तर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस हिंसक घटना की सख्त निंदा करता है और किसी भी तरह के आतंकवाद और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की घटनाओं को पूरी तरह खारिज करता है.

- सिडनी के बोंडी बीच पर गोलीबारी की घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. 

बोंडी बीच इलाके में पुलिस (Photo: AFP)
- अधिकारियों ने बताया है कि इस घातक हमले में शामिल एक हमलावर की पहचान 24 साल के नावीद अकरम के रूप में की गई है.

- ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि बॉन्डी में जो दृश्य सामने आए हैं, वे बेहद भयानक और परेशान करने वाले हैं.

- बोंडी बीच पर हुई फायरिंग की घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता की ओर से वे उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

- बोंडी बीच पर हुई फायरिंग की घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि बॉन्डी में जो दृश्य सामने आए, वे “बेहद चौंकाने वाले और पीड़ादायक” हैं. 

उन्होंने बोंडी बीच में हुए हमले को “विनाशकारी आतंकी घटना” बताया है. उन्होंने कहा कि यह हमला यहूदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया और यह खुला हुआ यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिक) कृत्य है.

- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बोंडी बीच शूटिंग के दौरान एक आम नागरिक की बहादुरी साफ दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अचानक एक शूटर की ओर दौड़ता है, उससे भिड़ जाता है और हाथापाई के बाद शॉटगन छीन लेता है. इसके बाद वह उसी हथियार को शूटर की तरफ तान देता है. पूरी ख़बर को यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - सिडनी में दहशत के बीच दिलेरी...

- ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच में हुई भीषण शूटिंग की घटना में यहूदी समुदाय के प्रमुख नेता आर्सेन ऑस्ट्रोव्स्की घायल हो गए हैं. इस बात की पुष्टि इज़राइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की है.

---- समाप्त ----
