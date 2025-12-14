‘धुरंधर’ बनी वाइल्ड फायर… एक दिन में कमा डाले 50 करोड़ से ज्यादा, तोड़ा ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड

‘वाइल्ड-फायर’ सुनकर लोगों को अल्लू-अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ याद आती है. पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर असली वाइल्ड-फायर बन चुकी है. शनिवार को इसने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटाई कि बहुत जगह लोगों को टिकट नहीं मिले. दिल्ली-मुंबई में ‘धुरंधर’ की ऑक्यूपेंसी 85%-90% रही. और इसने एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना दिया.

‘धुरंधर’ ने बना डाले इम्पॉसिबल लगने वाले रिकॉर्ड

दूसरे वीकेंड की शुरुआत ‘धुरंधर’ ने पहले वीकेंड से भी तगड़ी की. शुक्रवार को 34 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ, इसका टोटल 250 करोड़ पार कर गया था. शुक्रवार का ये धमाका ही बता रहा था कि शनिवार को कुछ अविश्वसनीय होने वाला है.

शनिवार को ‘धुरंधर’ के शोज सुबह से ही लगभग फुल कैपेसिटी में शुरू हुए. दोपहर तक हाल ये था कि कई थिएटर्स ने रात के, और संडे को तड़के सुबह के शोज ऐड कर दिए. रात तक तो ‘धुरंधर’ के क्रेज पर यकीन करना मुश्किल हो गया. इस क्रेज का कमाल ट्रेड रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है.

शुरुआती अनुमान कहता है कि ‘धुरंधर’ ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. फाइनल आंकड़ों में शनिवार का कलेक्शन 53-55 करोड़ तक हो सकता है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा.

एक दिन में सबसे बड़ा कलेक्शन, 300 करोड़ पार

‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस को 2025 का पहला 50 करोड़ कलेक्शन वाला दिन दिया है. इससे पहले सबसे बड़ा सिंगल डे ‘छावा’ के नाम था. विक्की कौशल की ‘छावा’ ने रिलीज के तीसरे दिन, संडे को 49 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ‘छावा’ ने इसे बड़े मार्जिन से पर कर दिया है.

अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ (हिंदी) ने पिछले साल, रिलीज के दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया था. दूसरे शनिवार को इस ब्लॉकबस्टर ने 46.50 करोड़ कमाए थे. अब ‘धुरंधर’ ने दूसरे शनिवार की कमाई से ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

9 दिन में ‘धुरंधर’ ने 300 करोड़ का लैंडमार्क पार कर दिया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 305 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है. ‘धुरंधर’ ने ‘छावा’, ‘KGF 2’, ‘बाहुबली 2’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्मों से तेज 300 करोड़ कमाए हैं. शनिवार शाम से संडे तक कई थिएटर्स इस फिल्म के लिए चौबीसों घंटे के लिए खुले हैं. अभी भी फिल्म स्लो होने के मूड में नहीं दिख रही और आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस रही है.

