Aaj ka Rashifal 14 दिसंबर 2025: रविवार के दिन वृश्चिक राशि वालों के हाथ लगेंगी आर्थिक उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक सेवा संबंधी मामलों में सहज प्रयास बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. उपलब्धियों पर फोकस रखें. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवारें. योजनाएं लंबित रखने से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. समय प्रबंधन पर जोर रहेगा. कला कौशल से परिणाम संवारें.

और पढ़ें

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: डीप पिंक

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवा श्रम रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों को मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. कला कौशल और क्षमता बढ़ाने पर जोर होगा. व्यवस्था के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान व योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक व प्रभावशाली बनी रहेंगी. मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. अध्ययन बढ़ाएं.

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रहेगा. अपनों की बातों पर अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. घर परिवार में रुटीन बनाए रखें. संबंधियों के साथ जरूरी जानकारी साझा करेंगे. प्रबंधन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 8

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सजगता रखें. --

कर्क: कर्क राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं लंबित रखने से बचना चाहिए. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं. सामाजिक प्रयास व सहज संबंध बेहतर बने रहेंगे. वित्तीय मामलों में सहकार बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम और संपर्क से राह सुगम बनाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. संकोच दूर होगा. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. भेंट बढ़ाएं.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को घर परिवार के लोगों और करीबियों से मधुर संबंध बढ़ाने चाहिए. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. विभिन्न प्रयासों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन की कोशिश बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. घर में उत्सव आयोजन की भूमिका बनेगी. पारिवारिक मामलों में गति रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन पर बल पाएंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. संस्कारों बढ़ावा दें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए. पारिवारिक वातावरण शुभकर रहेगा. साख और प्रभाव का लाभ उठाएंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. तेजी का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में रहेंगे. घरवालों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे. योजना के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र रहेगा. सलाह से निर्णय लेंगे. कामकाज में पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5 और 8

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए. आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. व्यावसायिक सावधानी पर जोर बनाए रखें. बड़ों की बात पर ध्यान दें. अधिकारियों व जिम्मेदारों की आज्ञा मानें. न्यायिक विषयों की अनदेखी न करें. कामकाजी चर्चाओं में समय दें. पेशेवर संतुलन बनाए रखें. दूर देश के प्रयासों में गति आएगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन में दबाव में न आएं. यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण वार्ता में सहजता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. धूर्त से बचें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आर्थिक उपलब्धियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में सफलता पाएंगे. वित्तीय मामलों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़प्पन से काम लेंगे. अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार बने रहेंगे. प्रबंधन और प्रभाव बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. वाणिज्यिक लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. संकोच दूर होगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. तेजी बनाए रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन में आगे रहना चाहिए. प्रबंधकीय प्रयासों में गति आएगी. सभी समकक्षों व अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. लेनदेन में सहजता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. पैतृक मामले गति लेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. पद का लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बनाए रखें. --

मकर: मकर राशि के लोगों को दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए. सुखद एवं मनोरंजक यात्रा होगी. भाग्य बल से हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़त पर रहेगी. अनुभवियों की सलाह लेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. नवीन गतिविधि बल पाएंगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. पुण्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सभी का विश्वास बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. इच्छित यात्रा करें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के विविध मामले सामान्य बने रहेंगे. भावनात्मक संवाद में सावधानी बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रहें. योजनाएं रुटीन रहेंगी. मित्रों व परिजनों का साथ बनाए रहें. विविध कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधों में सजगता बनाए रखें. कुल परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास व रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे. घर परिवार के मामलों में सक्रियता से शामिल होंगे. चर्चा संवाद में सजग रहें.

शुभ अंक: 1, 5 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. वचन रखें.

मीन: मीन राशि के लोग उद्योग व्यवसाय के मामले बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को लंबित रखने से बचें. साझा पक्ष सुधार पर बना रहेगा. कामकाजी प्रदर्शन संवार पाएगा. टीम भावना बढ़त पर रहेगी. बड़प्पन की सोच से काम लेंगे. महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास से लेंगे. सहकार व सहयोग से जगह बनाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझेदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. टीम बढ़ाएं.

---- समाप्त ----