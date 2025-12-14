UP समेत इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सुबह के समय उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में घना कोहरा छा सकता है. दिल्ली‑एनसीआर में भी सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा रह सकता है.

और पढ़ें

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे की संभावना है. IMD ने बताया कि शीत लहर की स्थिति 15 और 16 दिसंबर को तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग जगहों पर बनी रहने की बहुत संभावना है.

इसके अलावा 15 दिसंबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

यहां छाया रहेगा घना कोहरा

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. मौसम विभाग ने बताया है कि 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अत्यंत घना कोहरा रहने की संभावना है. सुबह के समय उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 15 एवं 16 दिसंबर को घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है.

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु:



(i) शीत लहर की स्थिति 15 और 16 दिसंबर को तेलंगाना तथा आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग स्थानों पर बनी रहने की बहुत संभावना है तथा 15 दिसंबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।



(ii) सुबह के समय उत्तर प्रदेश के… pic.twitter.com/1OWmrdPN92 — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 14, 2025

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में छाए रहेंगे बादल, जम्मू में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम

Advertisement

IMD के मुताबिक, सुबह के समय उत्तर-पूर्वी भारत में 15 से 19 दिसंबर, हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 दिसंबर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 से 16 दिसंबर को अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है.

तापमान में गिरावट

अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट होने की संभावना है. इसके बाद अगले 4 दिनों में लगभग 2°C की बढ़ोतरी हो सकती है. अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम विज्ञान ने बताया कि अगले 7 दिनों के दौरान भारत के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है. दिल्ली में 15 दिसंबर को मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय अधिकतर जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा रह सकता है.

दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 24 से 26°C और न्यूनतम तापमान 7 से 9°C के बीच रहने की संभावना है. इसके अलावा 16 और 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध बनी रहेगी.

---- समाप्त ----