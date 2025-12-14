scorecardresearch
 
LIVE: 'वोट चोरी' पर कांग्रेस की रामलीला मैदान में महारैली, बीजेपी बोली- SIR पर भ्रम ना फैलाएं राहुल गांधी

कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित "वोट चोरी" के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी. पार्टी का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है. इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है.

कांग्रेस पार्टी की 'वोट चोरी' के खिलाफ दिल्ली में रैली. (File Photo- PTI)
कांग्रेस पार्टी आज यानी दिल्ली के रामलीला मैदान में "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. इसी मुद्दे पर जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है.

इस प्रदर्शन में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे. इनके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. रैली से पहले सभी नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र होंगे और फिर रामलीला मैदान पहुंचेंगे.

- बीजेपी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया है, "तुम घुसपैठिए की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे!"

- बीजेपी ने कांग्रेस की रैली को लेकर हमला बोला है. पार्टी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी जब भी चुनाव परिणाम अपने पक्ष में नहीं होते तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, लेकिन जीत मिलने पर उसी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं. लोकतंत्र चयनात्मक भरोसे पर नहीं चल सकता और हार पर सिस्टम को बदनाम करना जनविश्वास को कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि बिना सबूत परिणामों पर सवाल उठाना राजनीतिक विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक नैतिकता पर सवाल खड़े करता है. विपक्ष को आत्ममंथन कर जिम्मेदारी और संस्थाओं के सम्मान के साथ नेतृत्व दिखाने की जरूरत है.

- कांग्रेस की 'वोट चोरी' के खिलाफ इस रैली के लिए किसी भी विपक्षी नेता को नहीं बुलाया गया है. अब तक कथित वोट चोरी के खिलाफ अभियान के तहत 5.50 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं. रैली के बाद कांग्रेस राष्ट्रपति से समय मांगेगी और उनके कार्यालय में ज्ञापन और हस्ताक्षर सौंपेग

- संसद से सड़क तक लड़ाई ले जाने की तैयारी में कांग्रेस कथित वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष, तीन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. सभी पार्टी सांसद दोपहर 12 बजे इंदिरा भवन में एकत्र होंगे और वहां से रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे.

