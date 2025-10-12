scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर बनी 31 सदस्यीय कमेटी ने कहा कि हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी विशेषकर डीजीपी को पद से हटाया जाए.

Advertisement
X
बिहार में चिराग को 29, मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं (File Photo: PTI)
बिहार में चिराग को 29, मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं (File Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर बनी 31 सदस्यीय कमेटी ने कहा कि हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी विशेषकर डीजीपी को पद से हटाया जाए.

बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की LJP (R) 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की RLM- 06 सीटों पर और जीतनराम मांझी की पार्टी HAM 06 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया.

सम्बंधित ख़बरें

Chirag became the conqueror of the deal, asserting his point in the NDA!
बिहार NDA में सीटों का बंटवारा फाइनल, BJP, JDU, चिराग और मांझी को क्या मिला? 
bihar assembly elections nda seat sharing formula finalised
बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव 
We rejected the Chief Ministers offer; we have made many sacrifices.
बिहार में सीटों पर महाभारत! 20 सीट मांग रहे मांझी को 6? 
Dangal: बिहार में सीट शेयरिंग पर ऐलान का इंतजार, चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 
6 seats for Manjhi! Compromise on the demand for 20, is the deal with NDA confirmed?
'अंतिम सांस तक PM मोदी के साथ...', सीट शेयरिंग पर डील के बाद बोले मांझी  

अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी दिखीं महिला पत्रकार, मुत्तकी ने पिछली बार नहीं बुलाने पर दी सफाई

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं. वह भारत में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन इन कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखने पर विवाद बना हुआ है. इस बीच रविवार को मुत्तकी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेस हुई, जिसमें महिला पत्रकारों को बकायदा इनवायट किया गया. इस दौरान महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली कतार में बैठी नजर आईं.

Advertisement

'DGP को हटाएं, वरना करेंगे देशव्यापी आंदोलन...', IPS पूरन सुसाइड केस में महापंचायत का सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम

हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर बनी 31 सदस्यीय कमेटी ने महापंचायत के दौरान अपना फैसला सुनाया. कमेटी के अध्यक्ष जन्नारायण ने बताया कि हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी विशेषकर डीजीपी को पद से हटाया जाए. DGP के हटने के बाद ही पोस्टमार्टम और आगे के कदमों पर कोई निर्णय लिया जाएगा.

आजम खान को Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही बहाल हुई सुरक्षा

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की सुरक्षा एक बार फिर बहाल कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. इसके तहत अब आजम खान के साथ फिर से कमांडो तैनात रहेंगे.

'मेरी जगह सदानंदन मास्टर को मंत्री बनाना चाहिए...', केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने की इस्तीफे की पेशकश

केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपनी मंत्रिपद से हटने की इच्छा व्यक्त की और बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके स्थान पर नियुक्त करने की सिफारिश की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement