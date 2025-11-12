Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10-10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया. वहीं. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में छह नक्सली मारे गए हैं. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को महज सिलेंडर विस्फोट बताया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.



लालकिला ब्लास्ट मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया. स्थायी रूप से अपंग हुए लोगों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. घायलों के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी सरकार लेगी.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने छह नक्सली मार गिराए, मौके से ऑटोमैटिक हथियार और विस्फोटक बरामद



छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए. डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में यह कार्रवाई की. घटनास्थल से कई ऑटोमैटिक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.

डबल स्टैंडर्ड... दिल्ली धमाके को पाकिस्तान ने बताया सिलेंडर ब्लास्ट, तुर्की ने भी दिखाई बेशर्मी

तुर्की ने भारत और पाकिस्तान में धमाकों पर दोहरा मापदंड अपनाया है. पाकिस्तान में हुए विस्फोट को 'आतंकी हमला' कहा गया, जबकि दिल्ली ब्लास्ट को केवल 'विस्फोट' बताया गया. PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली ब्लास्ट को महज 'गैस सिलेंडर विस्फोट' बताया.

UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, यहां करें चेक



संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. मुख्य परीक्षा 22 से 31 अगस्त 2025 तक हुई थी.

बिहार चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने दिया इस्तीफा



बिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा. शकील अहमद ने कहा कि यह इस्तीफा उनका व्यक्तिगत फैसला है.

पति से तलाक, मुज्जमिल से कनेक्शन और मसूद का संगठन... लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद की पूरी कुंडली



डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया के निर्देश पर काम कर रही थी. उसे जैश की महिला विंग का इंडिया हेड बताया जा रहा है. लेडी टेररिस्ट का अपने पति से 2015 में तलाक हो गया था.

Govinda Hospitalised: घर में अचानक बेहोश हुए एक्टर गोविंदा, अस्पताल में कराए गए भर्ती



बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार रात बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके वकील और दोस्त ललित बिंदल ने बताया कि उनकी तबीयत असहज थी. सभी टेस्ट्स हो चुके हैं और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार है.

RBI ग्रेड B फेज 1 रिजल्ट 2025 जारी, rbi.org.in लिंक से करें चेक



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रेड बी चरण-1 2025 का रोल नंबर-वार परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025 को हुई थी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान सीमा से 10 किमी दूर रहें... ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दी सलाह, एडवाइजरी जारी

ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा पर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. यूके के FCDO ने अपने नागरिकों से कहा है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में यात्रा न करें. जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं है.

सरकारी नौकरी: उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के 1649 पदों पर भर्ती, सैलरी 1 लाख

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है. इस पोस्ट पर आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा.

