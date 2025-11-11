scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने छह नक्सली मार गिराए, मौके से ऑटोमैटिक हथियार और विस्फोटक बरामद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए. यह मुठभेड़ इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता बताया. मौके से ऑटोमैटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए.

Advertisement
X
सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo: Representational)
सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए. पुलिस के अनुसार, यह मुठभेड़ सुबह करीब 10 बजे इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम को इलाके में वरिष्ठ नक्सली कैडरों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी.

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के जवान शामिल थे. मुठभेड़ कई घंटे चली और जब गोलीबारी थमी, तो घटनास्थल से छह नक्सलियों के शव और कई ऑटोमैटिक हथियार मिले. इनमें एक इंसास राइफल, स्टेन गन, .303 राइफल और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं.

सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़

सम्बंधित ख़बरें

We will drive out the intruders: PM Modi
'हमने अर्बन नक्सलियों को किनारे लगाया, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे', बोले PM मोदी 
Naxalites surrender
नक्सलियों के खिलाफ 2026 तक पूरा होगा गृहमंत्री अमित शाह का मिशन! 
Amit Shah said, A historic day in the fight against Naxalism.
छत्तीसगढ़: बीजापुर में इस गैंग के 120 नक्सलियों का सरेंडर 
'नक्सली, घुसपैठिया और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय'
नक्सलियों के मददगारों पर भी होगा एक्शन, वो इंटलैक्चुअल हों या कोई और, बोले अमित शाह  
'नक्सली, घुसपैठिया और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय'
नक्सलियों के मददगारों पर भी होगा एक्शन, वो इंटलैक्चुअल हों या कोई और, बोले अमित शाह  

इसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की अतिरिक्त टीमें इलाके में भेजी गईं ताकि भागे हुए नक्सलियों को घेरा जा सके.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जारी है और राज्य नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के उस संकल्प की ओर एक और कदम है जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है.

Advertisement

एक घायल नक्सली गिरफ्तार

अलग अभियान में तारलगुड़ा क्षेत्र के अन्नाराम गांव के जंगलों में एक घायल नक्सली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. अब तक इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कुल 259 नक्सली मारे जा चुके हैं. इनमें से 230 बस्तर संभाग में और 27 गरियाबंद जिले में मारे गए, जबकि दो नक्सली मोहला-मनपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में ढेर किए गए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement