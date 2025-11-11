छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने छह नक्सली मार गिराए, मौके से ऑटोमैटिक हथियार और विस्फोटक बरामद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए. पुलिस के अनुसार, यह मुठभेड़ सुबह करीब 10 बजे इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम को इलाके में वरिष्ठ नक्सली कैडरों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी.

और पढ़ें

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के जवान शामिल थे. मुठभेड़ कई घंटे चली और जब गोलीबारी थमी, तो घटनास्थल से छह नक्सलियों के शव और कई ऑटोमैटिक हथियार मिले. इनमें एक इंसास राइफल, स्टेन गन, .303 राइफल और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं.

सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़

इसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की अतिरिक्त टीमें इलाके में भेजी गईं ताकि भागे हुए नक्सलियों को घेरा जा सके.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जारी है और राज्य नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के उस संकल्प की ओर एक और कदम है जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है.

Advertisement

एक घायल नक्सली गिरफ्तार

अलग अभियान में तारलगुड़ा क्षेत्र के अन्नाराम गांव के जंगलों में एक घायल नक्सली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. अब तक इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कुल 259 नक्सली मारे जा चुके हैं. इनमें से 230 बस्तर संभाग में और 27 गरियाबंद जिले में मारे गए, जबकि दो नक्सली मोहला-मनपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में ढेर किए गए.



---- समाप्त ----