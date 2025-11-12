scorecardresearch
 

RBI ग्रेड B फेज 1 रिजल्ट 2025 जारी, rbi.org.in लिंक से करें चेक

RBI ग्रेड बी परिणाम 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी चरण 1 2025 परिणाम जारी कर दिया है, उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर चरण 1 परिणाम सूची डाउनलोड कर सकते हैं.

RBI ग्रेड बी का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा. (Photo: AI Generated)
RBI Grade B Result 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चयन बोर्ड ने ग्रेड बी चरण 1 2025 का रोल नंबर-वार परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी.

ऐसे डाउनलोड करें RBI ग्रेड बी का रिजल्ट
आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.
होमपेज पर, RBI ग्रेड बी रिजल्ट 2025 पर क्लिक करें.
रोल नंबर-वार सूची स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाएगी.

RBI ग्रेड B 2025 परिणाम डाउनलोड करें: रिक्तियों का विवरण
अधिकारी ग्रेड बी (डीआर) - सामान्य: 83 पद
अधिकारी ग्रेड बी (डीआर) - आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर): 17 पद
अधिकारी ग्रेड बी (डीआर) - सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम): 20 पद

आरबीआई ग्रेड बी परिणाम: परीक्षा विवरण
ग्रेड 'बी' (डीआर) की चरण-I ऑनलाइन परीक्षा - सामान्य - 18 अक्टूबर
ग्रेड 'बी' (डीआर) की चरण-I ऑनलाइन परीक्षा - डीईपीआर (पेपर 1 और 2), डीएसआईएम (पेपर-1) - 19 अक्टूबर
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण-II ऑनलाइन परीक्षा - सामान्य - 06 दिसंबर
ग्रेड 'बी' (डीआर) के लिए चरण-II ऑनलाइन/लिखित परीक्षा -डीईपीआर (पेपर-1 और 2) /डीएसआईएम (पेपर-2 और 3) - 6 दिसंबर

RBI ग्रेड B चरण 1 परिणाम 2025 कैसे देखें?

  • आधिकारिक वेबसाइट, www.rbi.org.in पर जाएं
  • होमपेज पर, करियर बटन पर क्लिक करें, फिर RBI ग्रेड B भर्ती पर क्लिक करें.
  • अब RBI ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें.
  • RBI ग्रेड B परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा; अपना रोल नंबर खोजने के लिए ctrl + F दबाएं.
  • विवरण सत्यापित करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें.
