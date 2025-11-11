लालकिला ब्लास्ट मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार शाम लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा स्थायी रूप से अपंग हुए लोगों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार घायलों के बेहतर इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी लेगी.

मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद

यह धमाका सोमवार शाम लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ था. एक स्लो-मूविंग कार में हुए इस हाई-इंटेंसिटी विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे दिल्लीवासियों को झकझोर गई है. इस मुश्किल समय में दिल्ली सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी.

दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएँ उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस घटना में घायल हुए हैं।



दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है और… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 11, 2025

अपंग हुए लोगों को 5 लाख रुपये और गंभीर घायलों को दो लाख

उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल राहत के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है और सभी घायलों को उचित व गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. धमाके के बाद से दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां मौके की जांच में जुटी हैं और घटना की साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं.

