scorecardresearch
 

Feedback

लालकिला ब्लास्ट मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालकिले के पास हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया. स्थायी रूप से अपंग हुए लोगों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. सरकार सभी घायलों का इलाज भी कराएगी.

Advertisement
X
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Photo: @gupta_rekha)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Photo: @gupta_rekha)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार शाम लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा स्थायी रूप से अपंग हुए लोगों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार घायलों के बेहतर इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी लेगी.

मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद

सम्बंधित ख़बरें

dhurandhar movie trailer postpone
दिल्ली ब्लास्ट का फिल्म 'धुरंधर' पर असर, रणवीर सिंह ने पोस्टपोन किया ट्रेलर लॉन्च 
Faridabad hospital terror module
हरियाणा का वो अस्पताल जहां के डॉक्टर आए रडार पर... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक क्या खुलासे 
Delhi Car Blast: New CCTV footage
दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV VIDEO आया सामने, चीखते-भागते दिखे लोग 
Heavy heart after the horrific incident in Delhi yesterday evening.
पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहीे ये भावुक बात 
Lokesh and Ashok of Amroha died in the Delhi blast (Photo- ITG)
काल बनी मुलाकात की चाहत! कैसे दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के दो दोस्तों ने गंवाई जान 

यह धमाका सोमवार शाम लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ था. एक स्लो-मूविंग कार में हुए इस हाई-इंटेंसिटी विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे दिल्लीवासियों को झकझोर गई है. इस मुश्किल समय में दिल्ली सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी.

Advertisement

अपंग हुए लोगों को 5 लाख रुपये और गंभीर घायलों को दो लाख

उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल राहत के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है और सभी घायलों को उचित व गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. धमाके के बाद से दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां मौके की जांच में जुटी हैं और घटना की साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement