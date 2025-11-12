scorecardresearch
 

Feedback

सरकारी नौकरी: उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के 1649 पदों पर भर्ती, सैलरी 1 लाख 

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) के 1649 पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

Advertisement
X
इस पोस्ट पर आवेदन के लिए आपके पास डी.एल.एड डिग्री के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. ( Photo: AI Generated)
इस पोस्ट पर आवेदन के लिए आपके पास डी.एल.एड डिग्री के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. ( Photo: AI Generated)

Primary Teacher Posts Uttarakhand: उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है. इस पोस्ट पर आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा. 

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इस पोस्ट पर अप्लाई करने वालों के पास डी.एल.एड डिग्री के साथ स्नातक और उत्तराखंड टीईटी उत्तीर्ण  डिग्री होनी चाहिए.

क्या होनी चाहिए उम्र सीमा
इस पोस्ट पर आवेदन के लिए आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी. अधिकतम आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?
राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी जिलों को 9 नवंबर, 2025 से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है. इस वर्ष छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.

Advertisement

कितना मिलेगा वेतन
उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 वेतनमान के तहत ₹35,400 से ₹1,12,400 प्रति माह का वेतन मिलेगा.

कैसे होगा सेलेक्शन
इस पोस्ट के लिए कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी. योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा. 

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत 
शैक्षिक प्रमाण पत्र
प्रशिक्षण योग्यता प्रमाणपत्र
टीईटी प्रमाणपत्र
निवास प्रमाण पत्र
फोटोग्राफ और हस्ताक्षर

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका:

  • अपने जिले की भर्ती अधिसूचना (notification) में दिए गए आवेदन फॉर्म को भरें.
  • मांगे गए जरूरी दस्तावेज़ साथ में लगाएं.
  • भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक (Registered Post) या स्पीड पोस्ट (Speed Post) से संबंधित जिले के पते पर भेजें.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement