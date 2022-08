Indian Railways: रक्षाबंधन पर रेलवे चलाने जा रहा ये 12 स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट और टाइम शेड्यूल

Indian Railways: रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने के साथ-साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है. रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी रिजर्वेशन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. ऐसे में यात्रियों की भीड़ और मांग को देखते हुए रक्षाबंधन के मौके पर वेस्टर्न रेलवे ने 6 जोड़ी यानी 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

रक्षाबंधन के अवसर पर रेलवे का स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा. रेलवे ने 12 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने के ऐलान के साथ रूट्स और टाइमिंग की जानकारी भी दी है. आइए देखते हैं किस रूट पर कब और कौन सी ट्रेन चलेगी.

इन स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन

> ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल 13 अगस्त को बांद्रा टर्मिनस से 19.25 बजे निकलेगी और अगले दिन 09.25 बजे भावनगर पहुंचेगी. वहीं, 14 अगस्त को ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल भावनगर टर्मिनस से 14.50 बजे निकलेगी और अगले दिन 06.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

यह ट्रेन रविवार, 14 अगस्त, 2022 को चलेगी. इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्‍बे होंगे.

>ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन भावनगर टर्मिनस से 14.50 बजे निकलेगी और अगले दिन 06.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन गुरुवार, 1 सितंबर, 2022 को चलेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्‍या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से 09.15 बजे निकलेगी करेगी और उसी दिन 23.45 बजे भावनगर पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्‍बे होंगे.

WR to run 6 pairs of Spl Trains on Spl Fare on the occasion of Rakshabandhan festival to various destinations, for the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand.@RailMinIndia@drmbct pic.twitter.com/3qFQnF8sgB