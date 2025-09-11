scorecardresearch
 

घर में हो रही थी डकैती, इस कदर चिल्लाई महिला कि हथियार छोड़ फरार हो गए बदमाश

महाराष्ट्र के वाशिम में कारंजा शहर की मेमन कॉलोनी में दिनदहाड़े टीचर दंपति के घर पर डकैती की कोशिश हुई. पड़ोसी महिला की चीख सुनकर हथियारबंद चोर भाग निकले. जाते-जाते उन्होंने महिला पर वार करने का प्रयास भी किया लेकिन वह बाल-बाल बच गई. कारंजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध कार की पहचान की, जिसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली.

हथियार भी बाहर छोड़ गए बदमाश (Photo: Screengrab)
हथियार भी बाहर छोड़ गए बदमाश (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दिनदहाड़े शिक्षक दंपति के घर पर डकैती का प्रयास हुआ. हालांकि पड़ोसी महिला की सतर्कता के कारण वारदात टल गई और चोर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

महिला की वजह से भागने पर मजबूर हुए बदमाश

यह घटना जिले के कारंजा शहर की मेमन कॉलोनी की है. जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक जाकिर शेख के घर के बाहर सुबह करीब 11 बजे एक कार आकर रुकी. कार से दो युवक उतरे. इनमें से एक युवक ने गेट पार कर ताला तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया. ठीक उसी समय सामने के घर की महिला ने यह सब देखा और जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

महिला की आवाज सुनते ही दोनों चोर घबरा गए और भागने लगे. जाते-जाते उन्होंने हाथ में पकड़े तेजधार हथियार से महिला पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह बाल-बाल बच गई और उन्हें खरोंच तक नहीं आई. शिक्षक के घर के दरवाजे पर एक नायलॉन की थैली भी मिली जिसमें खंजरनुमा हथियार रखा था.

नकली नंबर प्लेट लगी कार लेकर आए थे बदमाश

घटना की सूचना मिलते ही कारंजा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया. कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों में वह कार कैद हो गई जिसमें दोनों आरोपी आए थे. प्रत्यक्षदर्शी महिला ने भी कार की पुष्टि की. 

पुलिस ने जब कार के नंबर से पता लगाने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि यह नंबर धूलिया जिले का है और फर्जी है, जिससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे. मेमन कॉलोनी और आसपास के नागरिकों में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस आरोपी चोरों और उनकी कार का सुराग लगाने में जुटी है. 
 

