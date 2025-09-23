समुद्र किनारे लगा दी स्कॉर्पियो, धंसी रेत में और बढ़ गया वाटर लेवल...भीड़ ने ऐसे निकाली बाहर

महाराष्ट्र में नालासोपारा पश्चिम के कलंब समुद्र तट पर जो हुआ वह भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता था. यहां एक टूरिस्ट की गाड़ी समुद्र के पानी में फंस गई. यह घटना रविवार सुबह लगभग 8:30 बजे की है.

केशव पाड़ा रोड के कलंब तट पर सैर करने पहुंचे पर्यटक सुबह 8:30 बजे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी समुद्र किनारे ले आए. लेकिन गाड़ी रेत में धंस गई और अचानक वहां पर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ गया. फिर जो हुआ उससे पर्यटकों का उत्साह ठंडा पड़ गया. दरअसल गाड़ी डूबते- डूबते लगभग पूरी तरह से पानी में समा गई.

उस समय स्थानीय ग्रामीणों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मदद की और किसी तरह गाड़ी को बाहर निकाला. ढेरों लोगों को मिलकर भी गाड़ी को निकालने में एकदम ऐड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा. इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को पूरी तरह दोपहर 1 बजे बाहर निकाला गया. सौभाग्य से इस घटना में कोई जन हानि नहीं हुई. लेकिन पर्यटकों का यह अति-उत्साह जानलेवा भी साबित हो सकता था.

