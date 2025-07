पहले साथ आने का न्योता... अगले दिन बंद कमरे में मुलाकात! जानें उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या हुई बात?

एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में 20 मिनट तक बैठक की. इस बैठक में आदित्य ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) के कई विधायक शामिल हुए, जिससे ठाकरे और फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे महायुति गठबंधन के भीतर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है.

दोनों नेताओं के बीच चर्चा कथित तौर पर प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित थी, जिनमें विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति और विवादास्पद त्रिभाषा नीति शामिल थी. बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को 'Why Should Hindi Be Imposed?' नामक पुस्तक भेंट की और सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री इसे ​थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की समीक्षा के लिए उनके द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जाधव को सौंप दें. देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में पुस्तक को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के नेता का पद विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर निर्णय अभी लंबित है.

यह बैठक देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्धव ठाकरे को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के लिए सार्वजनिक रूप से आमंत्रित करने के एक दिन बाद हुई है, इस कदम से महायुति गठबंधन के भीतर, विशेष रूप से शिंदे गुट के साथ दरार और गहरी हो गई है. इसे फडणवीस द्वारा शिंदे के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीतिक कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर तब जब गठबंधन के भीतर सत्ता-साझेदारी और नीतिगत निर्णयों को लेकर तनाव बढ़ रहा है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), जो शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचक रही है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाती दिख रही है.

उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बढ़ती मित्रता महाराष्ट्र की राजनीतिक में संभावित पाला बदल का संकेत देती है, जिससे शिंदे गुट के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं. चूंकि महायुति गठबंधन आंतरिक कलह से जूझ रहा है, दोनों नेताओं की यह बैठक भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है. बता दें कि महायुति गठबंधन में भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है. पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी के रूप में शामिल हैं.

