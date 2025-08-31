scorecardresearch
 

प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी देता था प्रेमी, प्रेमिका ने वीडियो कॉल के दौरान दे दी जान

ठाणे के टिटवाला में 23 वर्षीय युवती ने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल के दौरान आत्महत्या कर ली. परिवार ने प्रेमी पर उत्पीड़न और ब्लैकमेल का आरोप लगाया. पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया है. परिवार के अनुसार, प्रेमी ने गहने लिए और निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी.

दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. (Representational image)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला इलाके में एक 23 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने युवती के प्रेमी को हिरासत में लिया है, क्योंकि युवती के परिवार ने उस पर उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. यह घटना गुरुवार को हुई.

प्राइवेट वीडियो शेयर करने की धमकी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवती और उसके प्रेमी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. दोनों ने दोस्ती की और फिर रिश्ते में आ गए. परिवार का कहना है कि प्रेमी ने अलग-अलग बहानों से युवती के गहने ले लिए थे. जब युवती ने अपने गहने वापस मांगे, तो प्रेमी ने उसे धमकी दी कि वह उसकी निजी वीडियो सार्वजनिक कर देगा. इस उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

कई लड़कियों को दे चुका है धोखा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती के परिवार ने उसका फोन चेक किया, जिसमें पता चला कि आत्महत्या के समय वह अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल पर थी. परिवार ने आरोप लगाया कि प्रेमी ने पहले भी कई अन्य लड़कियों के साथ धोखा किया है. टिटवाला पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है.

हालांकि, युवती का शव बिना पोस्टमॉर्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके कारण अभी तक कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई है. पुलिस ने कहा कि वे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. परिवार का दावा है कि प्रेमी ने युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसकी निजी जिंदगी को नष्ट करने की धमकी दी.

