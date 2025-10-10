scorecardresearch
 

72 साल के बुजुर्ग फंस गए पैसा डबल कराने के लालच में, 1 करोड़ 39 लाख की ठगी

ठाणे के कसारवडवली इलाके में 72 वर्षीय व्यक्ति के साथ जुलाई से सितंबर 2025 के बीच 1.39 करोड़ रुपये के ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले का मामला सामने आया है. ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निवेश का झांसा देकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया.

ठगों ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर वरिष्ठ नागरिक को अपने जाल में फंसा लिया. (Photo: Representational)
ठाणे के कसारवडवली इलाके में 72 वर्षीय व्यक्ति के साथ एक बड़े ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक के साथ यह धोखाधड़ी जुलाई 2025 से सितंबर 2025 के बीच की अवधि में की गई. ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऊंचे मुनाफे का लालच देकर पीड़ित को अपने जाल में फंसा लिया और उससे करीब 1.39 करोड़ रुपये हड़प लिए.

कसारवडवली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता को ठगों ने कई बार फोन और मैसेज के जरिए संपर्क किया. वे खुद को शेयर बाजार के जानकार और निवेश विशेषज्ञ बताकर बात करते थे. उन्होंने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि उनके बताए लिंक पर निवेश करने से उसे कम समय में भारी मुनाफा होगा.

सवाल पूछने पर कर दिया ब्लॉक

अधिकारी के मुताबिक, 'ठगों ने पीड़ित को कई व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां बड़ी संख्या में सदस्य थे जो खुद को सफल निवेशक बताते थे. वहां से उन्हें ‘निवेश लिंक’ भेजे गए और लाखों रुपये ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए.'

पीड़ित ने शुरुआत में ठगों की बातों पर भरोसा कर कई किस्तों में रकम जमा की. लेकिन कुछ समय बाद जब वादा किया गया मुनाफा नहीं मिला, तो उन्होंने आरोपियों से सवाल पूछना शुरू किया. तभी ठगों ने अचानक सभी संपर्क तोड़ दिए और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जब पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बुधवार को कसारवडवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस अब आरोपियों की पहचान और ठिकाने का पता लगाने में जुटी है. अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह संगठित साइबर फ्रॉड का मामला लग रहा है.

