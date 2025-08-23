scorecardresearch
 

ठाणे में फार्महाउस पर हमला, 75 साल की महिला की हत्या, मां घायल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में 75 साल की महिला की हत्या और 97 साल की मां पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने 25 साल के आरोपी शिवाजी बलवंत धसाडे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गहनों की लूट के इरादे से फार्महाउस में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.

फार्महाउस में महिला की हत्या (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शाहपुर तालुका के गांदुलवाड गांव स्थित एक फार्महाउस में 75 साल की महिला की हत्या कर दी गई, जबकि उनकी 97 साल की मां पर भी बेरहमी से हमला किया गया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिवाजी बलवंत धसाडे (25) को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना 18 और 19 अगस्त की दरम्यानी रात की है. पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान वीणा दौलतराम हरपालानी (75) के रूप में हुई है, जबकि उनकी मां लक्ष्मी नारायणदास दलवानी (97) गंभीर रूप से घायल हैं. 

गहनों की चोरी के लिए हमला

पुलिस का कहना है कि आरोपी गहनों की चोरी करने के इरादे से फार्महाउस में दाखिल हुआ था. उसने वीणा हरपालानी पर लोहे जैसे भारी वस्तु से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी मां को भी बुरी तरह घायल कर दिया.

महिला की मौत, मां घायल

घटना की जानकारी मृतका के भाई ने दी, जिसके बाद 19 अगस्त को खिनावली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), 311 (डकैती और गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास), 332(b) (घर में घुसपैठ कर अपराध) सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

स्थानीय अपराध शाखा ने जांच में सहयोग किया. पुलिस ने इलाके में काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की. तकनीकी इनपुट और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिवाजी धसाडे को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया है.

आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने लूटपाट और हत्या की वारदात अकेले ही अंजाम दी थी. फिलहाल घायल महिला का इलाज जारी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन और चोरी किए गए गहनों की बरामदगी पर काम कर रही है.

 

