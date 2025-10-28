ठाणे: गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा, बॉयफ्रेंड ने घर में घुसकर लड़की को दिया आग के हवाले

महाराष्ट्र के ठाणे में एक 17 साल के लड़के पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका से हुए विवाद के बाद उसे आग के हवाले कर दिया. इस घटना में लड़की 80% तक झुलस गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. कापुरबावड़ी पुलिस ने 17 वर्षीय लड़के को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत 17 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है. लेकिन पहले वह अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी. उसी दौरान उसकी पहचान उस इलाके में रहने वाले एक लड़के से हुई थी. कुछ दिन पहले लड़की भाई दूज के मौके पर चेंबूर गई थी. वहां उस लड़के ने उससे झगड़ा किया और मारपीट भी की. जब उसके रिश्तेदारों को इसकी जानकारी मिली, तो वे उसकी मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की. उस समय उसने लड़की को धमकी दी थी कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा. इस घटना के बाद लड़की बहुत डर गई थी.

24 अक्टूबर को जब लड़की ठाणे स्थित अपने घर में अकेली थी, अचानक घर से धुआं उठने लगा. इस बात की जानकारी आसपास के लोगों ने उसकी मां को दी. जब परिवार वाले घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि लड़का घर के अंदर था और लड़की जलने की हालत में चीख रही थी. परिवारवालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जब परिवार ने लड़के से इस बारे में पूछा, तो वह वहां से भाग गया. आखिरकार लड़की की मां ने कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया.

उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 109, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच विवाद हुआ था. लड़की का इलाज जारी है, और उसके बयान के बाद घटना का असली कारण स्पष्ट हो जाएगा.

