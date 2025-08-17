scorecardresearch
 

दफ्तर में बैठकर बॉलीवुड सॉन्ग गाने की मिली सजा, नांदेड़ में अफसर निलंबित

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के उमरी में तैनात तहसीलदार प्रशांत थोराट को ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह में कुर्सी पर बैठकर बॉलीवुड गाना गाना भारी पड़ गया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने इसे अफसरशाही की गरिमा के खिलाफ बताया. मामले की जांच के बाद नांदेड़ कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी और विभागीय कार्रवाई में शनिवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया.

गाना गाने पर तहसीलदार सस्पेंड (Photo: X/Screengrab)
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के उमरी में कार्यरत तहसीलदार प्रशांत थोराट को केवल एक गाना गाना भारी पड़ गया. दरअसल, विदाई समारोह में आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म याराना का मशहूर गाना ‘यारा तेरी यारी को’ गाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और थोराट को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी.

गाना गाने पर अधिकारी सस्पेंड

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक थोराट का ट्रांसफर नांदेड़ जिले के उमरी तहसील से लातूर जिले के रेणापुर तहसील में हुआ था. वो 30 जुलाई को ही नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण कर चुके थे. इसके बाद 8 अगस्त को उमरी तहसील कार्यालय में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान वो कुर्सी पर बैठकर गाना गाने लगे और कर्मचारी तालियां बजाकर साथ देते दिखे.

लेकिन यह हल्का-फुल्का पल थोराट के करियर के लिए भारी साबित हुआ. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे अनुशासनहीनता और अफसरशाही की गरिमा के विपरीत बताया. मामले की गंभीरता को देखते हुए नांदेड़ कलेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी.

राजस्व आयुक्त ने की कार्रवाई

रिपोर्ट में कहा गया कि थोराट का यह कृत्य महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 का उल्लंघन है और इससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है. रिपोर्ट के आधार पर मराठवाड़ा संभाग के राजस्व आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने शनिवार को थोराट के निलंबन का आदेश जारी कर दिया.

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान और उससे जुड़े कार्यक्रमों में मर्यादा का पालन करें. ऐसे में आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर गाना गाना नियमों के खिलाफ माना गया.

वहीं, इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसे सख्त कदम बताते हुए उचित ठहरा रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि गाना गाना कोई अपराध नहीं है और इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए था. फिलहाल, तहसीलदार थोराट को निलंबित कर दिया गया है और आगे की विभागीय जांच जारी है.

 

