शीना बोरा मर्डर केस में नया खुलासा, गवाह का दावा, मिखाइल और शीना के बीच था प्रॉपर्टी विवाद

मुंबई में हुए हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में एक नया खुलासा सामने आया है. विशेष CBI अदालत में गुवाहाटी की रहने वाली शीना की दोस्त ने गवाही देते हुए कहा कि शीना और उनके भाई मिखाइल के बीच प्रॉपर्टी विवाद था. गवाह ने बताया कि 2012 से 2015 तक मिखाइल उन्हें विश्वास दिलाते रहे कि शीना जिंदा है और पुणे के किसी रिहैब सेंटर में कैद है.

गवाह ने अदालत में कहा कि मिखाइल ने बताया था कि उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को जबरन रिहैब सेंटर में रखा है. मिखाइल ने गवाह से मदद मांगी थी कि शीना को वहां से बाहर निकाला जाए. गवाह ने कहा कि बातचीत से साफ था कि मिखाइल को पूरा भरोसा था कि शीना जिंदा है.

शीना बोरा मर्डर केस में नया खुलासा

गवाह ने अदालत को 26 अगस्त 2009 का शीना का एक ईमेल भी याद दिलाया जिसमें उसने लिखा था कि उसके आसपास बहुत परेशानियां और ड्रामे हैं और वह संन्यास लेने के बारे में सोच रही है. गवाह ने कहा कि शीना ने उन्हें राहुल मुखर्जी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था.

इंद्राणी ने शीना को जबरन रिहैब सेंटर में रखा

राहुल, इंद्राणी के पूर्व पति और मीडिया प्रमुख पीटर मुखर्जी के बेटे हैं. गवाह ने यह भी बताया कि शीना और मिखाइल को उनके नाना-नानी ने गोद लिया था और कानूनी रूप से शीना और इंद्राणी बहनें मानी जाती थीं. गवाह ने कहा कि शीना लालची नहीं थी लेकिन मिखाइल के बारे में वह कुछ नहीं कह सकतीं. गवाह का बयान खत्म हो गया है और अब अगली सुनवाई में नया गवाह पेश किया जाएगा.

