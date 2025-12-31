scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जमीन में इंवेस्टमेंट और भारी मुनाफा... झांसा देकर लोगों से 64 लाख ठगने वाले 7 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे में जमीन में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर लोगों से 64 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने एक महिला समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों पर फर्जी निवेश योजना चलाने और प्लॉट न देने का आरोप है.

Advertisement
X
जमीन में इंवेस्टमेंट पर मुनाफा... झांसा देकर लोगों से 64 लाख ठगे (Photo: representational image )
जमीन में इंवेस्टमेंट पर मुनाफा... झांसा देकर लोगों से 64 लाख ठगे (Photo: representational image )

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने बुधवार को जमीन में इंवेस्टमेंट में भारी प्रॉफिट का वादा करके कई लोगों से 64 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

ठाणे के वागले एस्टेट डिवीजन के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मुंबई के कांदिवली निवासी 28 वर्षीय व्यक्ति और अन्य अज्ञात पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, 'सात आरोपियों की पहचान किसानराव राठौड़, मेनका राठौड़, युगंधर, संतोष पावस्कर, स्वप्निल बेगले, अविनाश नारकर और एक अन्य एजेंट के रूप में हुई है.'

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर एक इंवेस्टमेंट कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया और सितंबर 2023 में एक फर्जी योजना शुरू की. अधिकारी ने बताया,'उन्होंने आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया और उन्हें केवनी दिवे, कलहेर और भिवंडी जैसे क्षेत्रों में जमीन दिलाने का आश्वासन दिया. योजना के प्रचार के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे.' 

सम्बंधित ख़बरें

ममता बनर्जी के नाम पर फर्जीवाड़ा, लोन का झांसा देकर ठगी, बंगाल पुलिस का अलर्ट
आरोपी पंकज को जेल भेज दिया गया.(Photo: Representational)
फर्जी IPS अफसर बनकर 8 लाख की ठगी, मुंबई से शातिर आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग लड़की ने स्कूल हॉस्टल में कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की ने कर ली खुदकुशी, वजह पता करने में जुटी पुलिस
400 मुसाफिर और वो 1.5 घंटे का सफर...1853 में शुरू हुई वो ट्रेन जिसने पूरे देश को रफ्तार दी
कुत्ते के काटने के एक महीने बाद बच्ची की मौत. (Photo: Representational)
कुत्ते के काटने के एक महीने बाद 6 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

हालांकि, वादा किए गए प्लॉट उन्हें कभी नहीं मिले. पीड़ितों ने स्पष्टीकरण और अपने पैसे की वापसी के लिए आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने कहा, 'कथित धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि 64.56 लाख रुपये है. प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाने और अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच चल रही है.'

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) और 316(3) (आपराधिक विश्वासघात) और 3(5) (सामान्य इरादा) के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement