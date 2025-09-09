'सर तन से जुदा...' का चिपकाया पोस्टर, मुंबई के विक्रोली में उपाध्याय परिवार के घर को जलाने की कोशिश

मुंबई के विक्रोली पार्क साईट स्थित वर्षा नगर इलाके में एक सनसनीखेज़ वारदात सामने आई है. उपाध्याय हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले नीरज उपाध्याय के घर को मंगलवार तड़के आग के हवाले करने की कोशिश की गई. आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने घर के बाहर लगे पर्दे को जलाने का प्रयास किया और सीढ़ी पर 'सर तन से जुदा, तन सर से जुदा' लिखा पोस्टर भी चिपका दिया. इस घटना के बाद परिवार में भय और दहशत का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात सुबह लगभग तीन से चार बजे के बीच हुई. घटना से कुछ घंटे पहले ही सोमवार को ईद-ए-मिलाद का जुलूस निकाला गया था. पुलिस ने बताया कि जुलूस के दौरान पार्कसाइट इलाके के संभाजी चौक पर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए थे. शिकायतकर्ता नीरज उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई और पोस्टर हटाने की मांग की.

इसी बात को लेकर उनकी चार-पांच लोगों से बहस हो गई थी. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और बाद में बैनर हटा दिए गए. हालांकि विवाद थमने के कुछ घंटे बाद ही उपाध्याय के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई. अज्ञात व्यक्ति द्वारा पर्दे में आग लगाने की कोशिश को पुलिस गंभीरता से ले रही है.

पार्कसाइट पुलिस स्टेशन में इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोषियों की पहचान जल्द की जाएगी. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक तनाव फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, उपाध्याय परिवार का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से उनका परिवार बेहद सहमा हुआ है और न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है.

