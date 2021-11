इतिहासकार बाबासाहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया. उन्हें बाबासाहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता है.

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर स्वर्गवास हो गया. सुबह 10.30 बजे वैकुंठ स्मशानभूमी में बाबासाहेब पुरंदरे का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकारी पुरंदरे (99) को एक सप्ताह पहले निमोनिया हो गया था. तब उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई.

वे अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. डॉक्टर के मुताबिक, रविवार को उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और तब से उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी.

पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई, 1922 को हुआ था, उन्हें 2019 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

बाबासाहेब पुरंदरे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिवशहीर बाबासाहेब पुरंदरे अपने व्यापक कार्यों के कारण जीवित रहेंगे. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.

Shivshahir Babasaheb Purandare will live on due to his extensive works. In this sad hour, my thoughts are with his family and countless admirers. Om Shanti.