scorecardresearch
 

Feedback

पुणे में गैंगवार: गणेश विसर्जन से पहले कुख्यात बदमाश के बेटे की गोली मारकर हत्या

पुणे के नाना पेठ इलाके में गणेश विसर्जन की पूर्व संध्या पर खूनी गैंगवार हुआ. अज्ञात बदमाशों ने तीन गोलियां मारकर गोविंद कोमकर की हत्या कर दी. मृतक कुख्यात आरोपी गणेश कोमकर का बेटा था, जो एनसीपी के पूर्व कॉरपोरेटर वानराज अंडेकर की हत्या मामले में अभियुक्त रहा है. घटना ने एक बार फिर शहर में गैंगवार और बदले की साजिशों को हवा दे दी है.

Advertisement
X
गैंगवार में युवक को मारी कई गोलियां (Photo: Screengrab)
गैंगवार में युवक को मारी कई गोलियां (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के पुणे में गणेश विसर्जन की पूर्व संध्या पर नाना पेठ इलाके में हिंसक गैंगवार की वारदात सामने आई है. इस वारदात में कुख्यात अपराधी गणेश कोमकर का बेटा गोविंद कोमकर गोलीबारी में मारा गया. पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने गोविंद पर तीन गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव फैल गया है.

कुख्यात बदमाश के बेटे को मारी गोली

पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे पुराने गैंगवार की कड़ी जुड़ी हुई है. गौरतलब है कि पिछले साल 1 सितंबर 2024 को एनसीपी के पूर्व कॉरपोरेटर वानराज अंडेकर की नाना पेठ में ही हत्या कर दी गई थी. अंडेकर की हत्या में गणेश कोमकर समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था. उस वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया था. करीब दर्जनभर हमलावर मोटरसाइकिल से पहुंचे थे और स्ट्रीट लाइट बंद कर अंडेकर पर गोलियों-धारदार हथियारों से हमला कर दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

ajit Pawar and IPS Anjana Krishna Controversy
'पुलिस और कानून का सम्मान करता हूं', महिला अधिकारी को फटकार लगाने पर अजित पवार की सफाई 
मुंबई काशीमीरा में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, अभिनेत्री अनुष्का मोनी गिरफ्तार 
नवनीत राणा ने बजाया ढोल. (Photo: Screengrab)
गणेश पंडाल में दर्शन करने पहुंचीं नवनीत राणा... जमकर बजाया ढोल, Video 
ajit pawar
IPS अंजना कृष्णा के वीडियो ने साबित किया, BJP की 'वाशिंग मशीन' से दागी नेता नहीं धुलते 
महाराष्ट्र में मजदूरों की कमाई और सुरक्षा पर बहस हुई तेज (Photo: Representational by Pexels)
9 से बढ़कर 12 घंटे काम... मजदूरों की कमाई और सुरक्षा पर बहस, महाराष्ट्र का नया श्रम कानून विवादों में 

अंडेकर की हत्या की साजिश उनकी ही बहन संजीवनी कोमकर, जीजा जयंत कोमकर और गैंगस्टर सोमनाथ गायकवाड़ के साथ मिलकर रची गई थी. जांच में खुलासा हुआ था कि इस हत्या के पीछे एक पुराने संपत्ति विवाद की जड़ें थीं. अंडेकर ने एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव के दौरान अपनी बहन की दुकान गिरा दी थी, जिससे रिश्तों में खटास आ गई और गायकवाड़ गैंग की मदद से हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया.

Advertisement

गैंगवार में गई युवक की जान

इधर, कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अंडेकर के समर्थकों द्वारा गायकवाड़ गैंग और उसके सहयोगी अनीकेत दूधभाटे के रिश्तेदारों पर हमला करने की साजिश नाकाम कर दी थी. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दत्ता काले ने स्वीकार किया था कि उसने हमले की रेकी की थी. ऐसे में गोविंद कोमकर की हत्या को बदले की कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है.

फिलहाल पुणे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराध शाखा जांच में जुट गई है. शहर में बढ़ते गैंगवार और आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग गणेशोत्सव के दौरान हुई इस वारदात से दहशत में हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement