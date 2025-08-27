सऊदी अरब से प्राइवेट पार्ट में छुपा कर लाया 1 किलो सोना, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा

महाराष्ट्र में मुंबई के हवाई अड्डे से कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से वैक्स के फॉर्म में 25 कैरट गोल्ड डस्ट के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त सोने का वजन 1.07 किलो से ज्यादा है और उसकी कीमत 1.02 करोड़ रुपये है. सऊदी अरब से आया आरोपी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था.

एक अधिकारी ने बताया कि जब्त किया गया सोना यात्री के प्राइवेट पार्ट में छिपा हुआ पाया गया.उन्होंने बताया कि विशिष्ट सूचना के आधार पर, मुंबई सीमा शुल्क के हवाई अड्डा आयुक्तालय के कर्मियों ने सऊदी अरब के जेद्दा से आने वाले यात्री को रोका था और ये सूचना सही निकली.

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान, उन्हें उसके प्राइवेट पार्ट में छिपा हुआ गोल्ड वैक्स मिला.उन्होंने बताया कि यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

बता दें कि सोने या चांदी को अवैध तरीके से लाने के लिए अनोखे तरीके को अपनाए जाने के ये पहले मामला नहीं है बल्कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं. कुछ समय पहले एक बार कुछ लोगों को शरीर की इंटेस्टाइन में सोना छुपाकर लाते हुए पकड़ा गया था.एक बार सूडान के यात्री सोने की छड़ों से बने खास बेल्ट में सोना छुपाकर ला रहे थे. एक बार तस्करी के लिए सोने को कैप्सूल और मोम के रूप में छिपाया गया था.

