पालघर: एक घंटे में 5 हादसे, नई सड़क पर कई बाइक सवार फिसले, गिरने से 10-12 लोग घायल- VIDEO

पालघर के बोईसर सिडको बायपास रोड पर शनिवार को महज़ दो घंटे में पांच बाइक हादसे हो गए. बताया जा रहा है कि हाल ही में बने कॉन्क्रीट रोड पर कीचड़ जमा हो जाने से बाइक लगातार स्लिप हो रही हैं. सभी हादसे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जिनमें 12 से 13 बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुए.

गनीमत रही कि कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया सड़क निर्माण के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

हादसों की बढ़ती घटनाओं को लेकर बोईसरवासियों में आक्रोश है और लोगों ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और जमा कीचड़ को समय पर नहीं हटाया गया, तो भविष्य में गंभीर हादसे हो सकते हैं. (इनपुट- हुसैन खान)

