scorecardresearch
 

Feedback

पालघर: एक घंटे में 5 हादसे, नई सड़क पर कई बाइक सवार फिसले, गिरने से 10-12 लोग घायल- VIDEO

पालघर के बोईसर सिडको बायपास रोड पर महज़ दो घंटे में पांच बाइक हादसों से हड़कंप मच गया. नए बने कॉन्क्रीट रोड पर जमा कीचड़ हादसों की वजह बना. सीसीटीवी फुटेज में बाइक स्लिप होती नजर आईं. 12 से 13 लोग मामूली घायल हुए. स्थानीयों ने घटिया सड़क निर्माण पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Advertisement
X
पालघर में नई सड़क पर एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसे. (Photo- Screengrab)
पालघर में नई सड़क पर एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसे. (Photo- Screengrab)

पालघर के बोईसर सिडको बायपास रोड पर शनिवार को महज़ दो घंटे में पांच बाइक हादसे हो गए. बताया जा रहा है कि हाल ही में बने कॉन्क्रीट रोड पर कीचड़ जमा हो जाने से बाइक लगातार स्लिप हो रही हैं. सभी हादसे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जिनमें 12 से 13 बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुए.

गनीमत रही कि कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया सड़क निर्माण के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

हादसों की बढ़ती घटनाओं को लेकर बोईसरवासियों में आक्रोश है और लोगों ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

सम्बंधित ख़बरें

बच्चे की मौत की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
खेलते समय पानी की टंकी में गिरा मासूम, जब तक पता चला, तब तक हो गई मौत... जांच में जुटी पुलिस 
Gas leak in Boisar MIDC, 4 workers dead.
पालघर: MIDC में बड़ा हादसा, फार्मा कंपनी में गैस रिसाव से 4 मजदूरों की मौत 
दवा फैक्ट्री में गैस रिसाव से कई लोगों की मौत
महाराष्ट्र की दवा फैक्ट्री में गैस रिसाव से 4 की मौत, 2 घायल 
पालघर तट पर कार्गो शिप और मछली पकड़ने वाली नाव की टक्कर से मचा हड़कंप (Photo: Representational/Pixabay)
कार्गो शिप से टकराई मछली पकड़ने वाली नाव, पालघर में 15 नाविकों किया गया रेसक्यू 
रिश्तेदार के घर से महिला ने लूटे करोड़ों के गहने. (Photo: Representational )
महिला ने पुरुष बनकर रिश्तेदार के घर से लूटे 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के गहने, गिरफ्तार 

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और जमा कीचड़ को समय पर नहीं हटाया गया, तो भविष्य में गंभीर हादसे हो सकते हैं. (इनपुट- हुसैन खान)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement