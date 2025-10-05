खाने के पैसे को लेकर हत्या, 200 जहाज खंगालने के बाद कातिल हुआ गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है. मामला वसई (ईस्ट) क्षेत्र के नायगांव थाना क्षेत्र का है, जहां खाने के खर्चे के पैसों को लेकर हुए विवाद ने सहकर्मी की जान ले ली थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान 35 साल के सुनील खरपत प्रजापति के रूप में हुई है, जबकि मृतक का नाम दिलीप सरोज था. दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे. कंपनी मालिक ने भोजन खर्च के लिए पैसे प्रजापति के खाते में भेजे थे, जिन्हें उसे दिलीप के साथ बांटना था लेकिन आरोपी ने पैसे नहीं बांटे और खुद ही रख लिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था.

पैसों के विवाद में की थी हत्या

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कदम ने बताया कि झगड़े के दौरान सुनील ने दिलीप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में दिलीप के सिर, आंख और हाथ पर गंभीर चोटें आईं. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआत में आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पीड़ित की मौत के बाद आरोप हत्या की धारा में बदल दिया गया.

हत्या के बाद प्रजापति फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं का सहारा लिया. जांच में पता चला कि आरोपी गुजरात के द्वारका जिले के ओखा पोर्ट पर एक जहाज में छिपा हुआ है. इसके बाद नायगांव क्राइम डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की.

200 जहाज खंगालने के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पोर्ट पर मौजूद 200 से अधिक जहाजों की तलाशी ली. 2 अक्टूबर को आरोपी को एक जहाज पर खोज निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे पालघर लाया गया.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वसई क्षेत्र में ही निवास करता था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है इस गिरफ्तारी से मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है.

