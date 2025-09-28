बेटे ने खाने में मांग लिया चिकन, गुस्साई मां ने बेलन से पीट-पीट कर ले ली 7 साल के मासूम की जान

महाराष्ट्र के पालघर में घोड़िला कॉम्प्लेक्स से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गुस्से में एक मां ने अपने 7 साल के बेटे को बेलन से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मासूम ने खाने में चिकन की मांग की थी और इसी बात पर मां बुरी तरह भड़क गई.

बेटे को चिकन के बदले मिली मौत

आरोपी महिला ने गुस्से में रोटी बेलने वाले बेलन से बेटे की पिटाई शुरू कर दी. सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से बच्चे की हालत बिगड़ गई. हैरानी की बात यह रही कि गंभीर चोटों के बावजूद मां ने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया. देर रात बच्चे ने घर पर ही दम तोड़ दिया.

घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. घटना में इस्तेमाल बेलन को भी पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पति से अलग रह रही थी. वह अपने दो बच्चों और दो बहनों के साथ घोड़िला कॉम्प्लेक्स में रहती थी. मृतक बच्चे की 10 साल की बहन बेहद डरी और सहमी हुई मिली. पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए एक आश्रम भेज दिया है.

Advertisement

महिला ने स्वीकार किया अपना जुर्म

फिलहाल आरोपी मां ने बेटे की मौत की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है. हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि घटना के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है. इस मामले की सच्चाई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी.



---- समाप्त ----

इनपुट - मोहम्मद हुसैन खान